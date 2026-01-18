Количество регистраций браков в Китае выросло по итогам первых трех кварталов 2025 года, что свидетельствует о начале положительного влияния просемейной политики страны после рекордно низких показателей предыдущего года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно данным Министерства гражданской администрации /МГА/ КНР, за первые 9 месяцев 2025 года свои отношения узаконили 5,15 млн пар, что на 8,5 проц. больше, чем за аналогичный период 2024 года. Восстановление особенно заметно в крупных городах: в Шанхае и Шэньчжэне зафиксирован рост почти на 40 проц. и 30 проц. соответственно, достигнув наивысших показателей за последние 5 лет.

Эксперты связывают рост не только с культурными факторами, но, что более важно, с рядом корректировок политики. К ним относятся общенациональное упрощение требований для регистрации брака, а также долгосрочные меры стимулирования, такие как увеличенный отпуск по уходу за ребенком, субсидии по уходу за детьми и бесплатное дошкольное образование.

Зампредседателя Китайской ассоциации народонаселения и профессор Университета Нанькай Юань Синь заявил, что актуальные данные свидетельствуют о начале действия поддерживающих мер правительства. Он также отметил, что позитивное освещение в СМИ оказывает влияние на взгляды молодежи на брак и рождение детей.

Опираясь на исторические данные, в том числе из регионов со схожей культурой, Юань Синь отметил в интервью ИА Синьхуа, что хотя обычаи могут оказывать некоторое влияние - например, благоприятный год "двойной весны" в 2025-м - они далеко не всегда являются основным драйвером.

Забегая вперед, Юань Синь прогнозирует, что рост числа браков, вероятно, повысит уровень рождаемости, потенциально приведя к новой волне рождений в 2026 году. Однако он также отметил, что колебания уровня рождаемости являются обычным явлением в периоды более широкого демографического спада как в Китае, так и во всем мире.

Новые правила, вступившие в силу в мае прошлого года, позволяют китайским парам жениться в любом уголке страны без предъявления прописки /хукоу/. Это положило конец действовавшему десятилетиями ограничению, требовавшему регистрации брака по месту прописки.

Данная реформа особенно значима для более чем 370 млн внутренних мигрантов в Китае, которым больше не нужно возвращаться в родные края для регистрации брака. В первый день внедрения новых правил на долю регистраций по ним пришлось 30 проц. всех новых браков, заключенных в Пекине и Шанхае.

К концу года по всей стране было зарегистрировано более 452 тыс. таких браков, свидетельствуют данные МГА.

Шанхай также нашел уникальный способ сделать процесс бракосочетания более запоминающимся. "Регистрация на облаке", проходящая на 52-м этаже одного из городских небоскребов с панорамными окнами, предоставляет услуги регистрации и фотосъемки "все в одном". В благоприятные для свадьбы дни все свободное время разбирается почти мгновенно.

Новые правила также спровоцировали волну "выездных регистраций". В живописном городе Лицзян провинции Юньнань /Юго-западный Китай/ количество таких свадеб резко выросло с мая.

На озере Сайрам-Нур в Синьцзяне /Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай/ всего за 5 месяцев более 10 тыс. пар узаконили свои отношения, получив помимо этого еще и пожизненный бесплатный вход на территорию достопримечательности.

После отмены политики "одна семья - один ребенок" и разрешения заводить двух и более детей китайские власти внедрили расширенный пакет финансовых и законодательных мер, направленных на стимулирование рождаемости и создание более благоприятной среды для деторождения.

Правительство КНР продлило отпуск по уходу за ребенком и ввело пособия, включая ежегодную не облагаемую налогом субсидию по уходу за детьми в размере 3 600 юаней /около 514 долл. США/ на ребенка для семей с детьми до трех лет, а также бесплатное обучение на последнем году детского сада.

К 2026 году Китай планирует обеспечить полное покрытие базовых расходов на деторождение за счет программ страхования по всей стране. Политика в области рождаемости также получила статус ключевого национального приоритета, что было подчеркнуто на Центральном совещании по экономической работе, призвавшем к постоянным усилиям по "стабилизации числа новорожденных".

Местное правительство оперативно вносит коррективы. Город Тяньмэнь в провинции Хубэй /Центральный Китай/ ввел субсидии на роды, пособия по отпуску по беременности и родам, а также принял меры по снижению медицинских расходов во время беременности. Некоторые регионы также поощряют работодателей внедрять гибкий график работы для родителей с младенцами или маленькими детьми.