В Китае выставили на торги крокодилов

Китай
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Животных конфисковали у местной компании-должника

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

По информации South China Morning Post (SCMP), стартовая цена животных составила около $550 тыс., передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Народный суд района Наньшань в Шэньчжэне объявил аукцион по продаже 100 тонн живых сиамских крокодилов, конфискованных у местной компании-должника.  

При этом после покупки покупателям необходимо самостоятельно забрать рептилий с фермы. Животные принадлежали основанной в 2005 году фирме Guangdong Hongyi Crocodile Industry, которую возглавлял бизнесмен Мо Цзюньжун, ранее получивший в прессе прозвище «Бог крокодилов», пишет издание.

Крокодилы были конфискованы после того, как компания не смогла выполнить финансовые обязательства, и сейчас подлежат ликвидации через судебные торги. По условиям торгов, покупатель должен обладать лицензией на искусственное разведение водных животных и иметь инфраструктуру для транспортировки столь крупной партии. В противном случае задаток в размере 300 тыс. юаней ($41 тыс.) не подлежит возврату. Аукцион проводится на платформе Alibaba Judicial Auction Platform и продлится до 9 мая.

Вес одного сиамского крокодила колеблется от 200 до 500 кг, в продаже может находиться от 200 до 500 особей. Крокодилы используются в пищевой, кожевенной и косметической промышленности, включая производство вина и БАДов, поясняет газета. 

 

#Китай #аукцион #крокодил

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