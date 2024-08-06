В Китае женщина отключила мужа от системы жизнеобеспечения и отомстила за измену

Lifestyle
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Айман Аманжолова
[email protected]

Потому что месть — это блюдо, которое подают холодным

Фото: SCMP composite / Shutterstock

Это решение вызвало бурное обсуждение в социальных сетях Китая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал Кровавая барыня

38-летний мужчина из провинции Ляонин долгое время жил с любовницей, оставаясь при этом женатым. В доме любовницы у него случилось кровоизлияние в мозг, и она отвезла его в больницу. Мужчину поместили в реанимацию, врачи пытались связаться с любовницей, чтобы получить разрешение на операцию, но она уже уехала из больницы.

Вскоре туда приехала жена пациента и заявила врачам, что она его законная супруга. Врач сообщил ей, что состояние мужа крайне тяжелое, он в коме и шансы на выживание после операции очень низкие. К тому же поддерживать его жизнь с помощью медицинского оборудования можно было лишь временно, а операция стоила дорого.

Женщина призналась, что знала о десятилетних похождениях мужа, он давно не испытывал к ней никаких чувств, не помогал ей ни эмоционально, ни финансово. Из-за этого чувства к нему давно пропали. Поэтому она не согласилась на операцию и попросила врачей удалить трахеальную трубку, поддерживающую жизнь ее мужа, отказавшись от любых попыток оживить его.

Это решение вызвало бурное обсуждение в социальных сетях Китая. Кто-то осудил женщину, кто-то сказал, что такова цена за неверность. Но главный вывод: с супругами надо хорошо обращаться, потому что именно они оказываются рядом в трудный момент. И, как видим, от отношения к ним может зависеть жизнь.

#Китай #жена #муж #измена

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