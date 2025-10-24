В стране растет интерес к ­изучению казахского языка. Все больше людей хотят не просто понимать, но и свободно общаться на нем. Чтобы поддержать это стремление, в рамках республиканского проекта «Менің елім – менің тілім» партия «Amanat» открыла клубы «Сөйле». Сейчас они работают в 12 городах страны. Обучение бесплатное и доступно для всех желающих, независимо от воз­раста и уровня подготовки.

В Актобе занятия клуба «Сөйле» проходят в выходные на базе двух областных библиотек. Желающих ходить на курсы оказалось так много, что записавшихся поделили на две группы: по пятьдесят человек в каждой. Возраст участников от 30 до 70 с лишним лет. Среди них – работники разных сфер деятельности, домохозяйки и пенсионеры. ­Казахский нужен им для повсе­дневного общения и работы.

В просторном зале библиотеки заняты все места. Несмотря на большое количество слушателей, атмосфера на занятиях рабочая. В помещении царит тишина, слышен только голос преподавателя. Ученики начинают говорить, как только учитель задает вопрос, и вот тогда даже самые сдержанные стараются участвовать в диалогах.

Надежда Бобровская – одна из самых старших участниц клуба, ей 77 лет. Женщина признается, что хочет не только понимать казахскую речь, но и общаться на языке.

– Хожу в центр активного долголетия, где большинство посетительниц говорят по-казахски, и я хочу свободно общаться с ними. Мой правнук тоже разговаривает на казахском, и мне очень важно его понимать. В мое время языковых курсов почти не было, или они стоили слишком дорого. А сейчас, когда занятия бесплатные, я решилась попробовать, – рассказывает Надежда Васильевна.

Еще одна слушательница курсов Марина – работник завода. Она рассказывает, что раньше на производстве им организовывали курсы по обучению казахскому языку. Но занятия продлились недолго, а полученных знаний оказалось недостаточно.

– Из Instagram я узнала о клубе «Сөйле» и решила попробовать вновь. Сейчас занимаюсь, все понятно и интересно. Учила слова, выполняю домашние задания. Очень хочу научиться свободно говорить на казахском, – признается Марина.

За успехами и интересом слушателей стоит большой труд преподавателей. Особое внимание в клубе «Сөйле» заслуживает педагог Аида Кадын, которая своим подходом вдохновляет обучающихся и помогает им преодолевать языковой барьер.

Аиде всего 19 лет. Она – студентка третьего курса филиала британского университета Heriot-Watt, который работает на базе Актюбинского регионального университета им. К. Жубанова. Будущий инженер-нефтяник уже третий год преподает казахский на языковых курсах. Молодой преподаватель делится своим уникальным подходом, который помогает взрослым быстро и с интересом осваивать его.

– Клуб начал работу с 1 октяб­ря, и сейчас мы находимся еще на стадии знакомства. Учимся задавать простые вопросы, узнавать информацию о собеседнике. Каждому участнику было предложено опросить нескольких человек: узнать имя, род занятий, возраст. Такой подход помогает не только осваивать язык, но и заводить новые знакомства, – объясняет Аида.

Ее занятия строятся по четкой методике, которую девушка разработала сама. Аида понимала, что стандартная школьная методика многим не подходит. Слишком много правил, много теории, а людям нужно, чтобы обучение вписывалось в их насыщенную жизнь и приносило быстрый результат. Поэ­тому она постаралась сделать так, чтобы учебная программа была удобной для всех возрастов и приносила ощутимую пользу.

– Мы изучаем грамматику, учимся правильно строить предложения. Но важно не просто понять правила, а довести их до автоматизма. Для этого после объяснения новой темы много раз повторяем ее, применяя разные слова, чтобы структура закреплялась и в дальнейшем использовалась автоматически,­– рассказывает она.

Особое внимание на занятиях уделяется бытовым ситуациям. Слушатели разыгрывают диалоги, которые могут пригодиться им, к примеру, в магазине, поликлинике, автобусе, такси. Они проговаривают фразы вслух, записывают их и таким образом пос­тепенно осваивают то, что действительно может понадобиться в быту.

Каждое занятие включает разбор новой грамматической темы и ввод новых 20–30 слов, которые тут же закрепляются в практических диалогах. В начале урока обязательно повторяется ранее пройденный материал, а дома учащиеся выполняют письменные задания для закрепления.

По словам преподавателя, главное в изу­чении языка – это личная мотивация.

– Если есть желание, результат обязательно будет, – уверена девушка.

Она подчеркивает, что не менее важны регулярная практика и комфортная атмосфера на занятиях.

– Мы стараемся, чтобы никто не боялся ошибиться. Многим именно страх сказать неправильно мешает начать говорить. Но без этого никуда, ведь только через живое общение приходит уверенность. Когда люди понимают, что здесь их не осудят и всегда поддержат, барьер постепенно уходит, – поясняет Аида. – Мы не заучиваем правила в теории, мы учим то, что пригодится в жизни. Когда человек может спросить дорогу, обратиться в аптеке или заказать такси на казахском, он начинает верить в себя.

По ее наблюдениям, уже через три месяца активных занятий у большинства слушателей появляется ощутимый прогресс.