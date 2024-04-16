В Китае прошёл конкурс на знание казахского языка среди студентов

Международное сотрудничество, Культура
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Сиане прошел ІІ-й Всекитайский конкурс на знание казахского языка и культуры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

Фото: МИД РК

Конкурс проводился среди студентов Пекинского, Шанхайского, Далянского, Сианьского университетов иностранных языков, Центрального университета национальностей КНР и университета Шихэцзы.

 Генеральный консул Казахстана в городе Сиань Жошыхан Кыраубаев поздравил участников конкурса, в своём выступлении он отметил, что на протяжении многих веков казахский народ стремился к мирной жизни и общему развитию со своими соседями. Также отметил, что изучение казахского языка китайской молодежью придаст импульс всестороннему развитию двух государств.

В рамках конкурса дипломат провёл встречи с руководителем департамента образования провинции Шэньси Лю Цзянлинем и ректором Сианьского университета иностранных языков Ван Чилуном, в ходе которых обсуждались перспективы сотрудничества в сфере образования, установления партнёрских отношений с казахстанскими вузами, а также условия обучения и возможности стажировки студентов и преподавателей.

Кроме того, были обсуждены возможности открытия совместных филиалов ведущих университетов провинции Шэньси на территории Казахстана.

По итогам мероприятия в ряде университетов Китая появилась заинтересованность в открытии отделений по обучению казахскому языку.

Обладателям призовых мест от имени генерального консульства были вручены грамоты, кубки, а также памятные подарки и сувениры. По окончанию мероприятия генеральное консульство передало Казахскому культурному центру при Сианьском университете иностранных языков домбру, национальную одежду и книги.

С 2015 года в ряде высших учебных заведений Китая (Пекин, Шанхай, Далянь и Сиань) функционируют «Центры Казахстана» и кафедры казахского языка, открытые при содействии посольства РК в КНР и генконсульства РК в КНР.

С 2016 года ежегодно ведется набор китайских студентов по специальности «казахский язык и литература» в Пекинском, Сианьском и Шанхайском университетах иностранных языков.

#Китай #конкурс #МИД #ВУЗы #казахский язык

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