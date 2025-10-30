Об этом заявила конгрессвумен-демократ Дина Титус, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

По словам Титус, законопроект против решения президента Дональда Трампа о проведении испытаний ядерного оружия внесут в конгресс США.

Ранее в четверг Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.