В конгресс США внесут законопроект против испытаний ЯО

США
136
Айман Аманжолова
корреспондент

Об этом заявила конгрессвумен-демократ Дина Титус, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости   

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

По словам Титус, законопроект против решения президента Дональда Трампа о проведении испытаний ядерного оружия внесут в конгресс США.

Ранее в четверг Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.

«Абсолютно нет. Я внесу законопроект, чтобы положить этому конец», - написала она в соцсети X, прикрепив новость про распоряжение Трампа об испытаниях ядерного оружия.

#США #Трамп #ЯО

