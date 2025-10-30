В конгресс США внесут законопроект против испытаний ЯО
136
Об этом заявила конгрессвумен-демократ Дина Титус, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости
По словам Титус, законопроект против решения президента Дональда Трампа о проведении испытаний ядерного оружия внесут в конгресс США.
Ранее в четверг Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
«Абсолютно нет. Я внесу законопроект, чтобы положить этому конец», - написала она в соцсети X, прикрепив новость про распоряжение Трампа об испытаниях ядерного оружия.