В Минцифры сообщили, в каком регионе улучшится Интернет

Технологии
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Сегодня в Костанайскую область с рабочим визитом прибыл министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МЦРИАП

Фото: пресс-служба МЦРИАП РК

Глава Минцифры встретился с акимом Костанайской области Кумаром Аксакаловым.

По данным министра, на сегодняшний день область занимает 1-е место по объему инновационной продукции, что составляет 529 млрд тенге или 28% от общего объема страны. 

Мусин напомнил, что в этом году был подписан меморандум о сотрудничестве между Astana Hub, акиматом Костанайской области и Костанайским региональным университетом имени А. Байтурсынова, который положил основу для ускорения развития информационных технологий. Кроме того, в текущем году открыты 2 новых ЦОНа в городах Костанае и Аркалыке.

По итогам встречи подписана дорожная карта по обеспечению мобильным Интернетом и волоконно-оптической линией связи (ВОЛС). В планах у министерства – обеспечить Интернетом 43 села Костанайской области по спутнику KazSat, до конца 2025 года установить 87 базовых станций 5G, подключить 180 сельских школ к Интернету посредством технологий Starlink и 325 сел – к волоконно-оптической связи.

В рамках дорожной карты планируется улучшение качества мобильного Интернета в 226 селах, в том числе в 161 сельском населенном пункте намечено строительство антенно-мачтовых сооружений. 

 

#ЦОН #связь #спутник #интернет в селах

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