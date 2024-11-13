В Кыргызстане задержаны подозреваемые в подготовке захвата власти

Фото: пресс-служба МВД Кыргызстана

Оперативными службами МВД Кыргызской Республики задержаны подозреваемые в организации массовых беспорядков, планировавшие насильственный захват власти, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД Кыргызстана

Как сообщается, сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД была получена информация о подготовке некой группировкой массовых беспорядков и дестабилизации общественно-политической ситуации. По полученным данным, группировка была создана с целью организации массовых беспорядков, насильственного захвата власти. У каждого участника были распределены роли (организаторы, пособники, финансисты, исполнители).

Так, планировалось проведение спортивных игр, а также иных соревнований в пригороде Бишкека. Под предлогом проведения национальных спортивных игр они намеревались призывать к актам насилия, выдвигать антиконституционные призывы, дестабилизировать обстановку для дальнейшего насильственного захвата власти в день проведения выборов в местные кенеши 17 ноября 2024 года.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий задержан ряд участников группировки.

1. Гражданин иностранного государства К.А.О. 1987 года рождения, уроженец Ошской области. Является участником боевых действий на территории иностранного государства, в его задачи входило: подбор физически подготовленных лиц, вербовка и инструктаж, закупка алкогольных напитков, продовольствия, отслеживание действий правоохранительных органов во время массовых беспорядков и передача информации организаторам и координаторам.

При задержании и обыске, по месту его проживания обнаружены и изъяты: боевая граната с запалом, патроны, три квадрокоптера, тепловизор, оптический прицел с дальномером.

2. Гражданин иностранного государства А.у.М., уроженец Ошской области, который прибыл в КР вместе с К.А., для помощи в проведении массовых беспорядков.

При задержании у него были обнаружены и изъяты: пистолет неустановленной марки со стёртыми номерами и патронами к нему, наркотическое вещество «гашиш» весом 5,7 грамм.

3. Гражданин иностранного государства М.М.Т., является участником боевых действий на территории иностранного государства, прибыл в Кыргызскую Республику вместе с К.А., для помощи в проведении массовых беспорядков, специалист по работе с беспилотными летательными аппаратами (дронами), имеет навыки изготовления и применения взрывных устройств.

4. Организатор и координатор Б.Т.Н., уроженец Чуйской области, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, спонсировал и вербовал вышеуказанных лиц для проведения массовых беспорядков, распространял провокационные видеоролики и ссылки по мессенджерам, в задачу которого входило финансирование и нахождение деструктивных элементов, ранее судимых лиц и иных лиц, готовых финансировать указанные противозаконные действия;

5. Гражданин К.Д.С., уроженец Чуйской области, неоднократно судим за совершение разбойного нападения, незаконное хранение оружия, краж и сбыт наркотического вещества, в задачу которого входило проведение сбора участников под видом спортивных мероприятий путем агитации и финансирования, должен был направить толпу к дому правительства;

6. Организатор и координатор Ч.А.С., уроженец Чуйской области, является приближенным гр. Б.Т. по вопросам организации, распределения ролей и денежных средств, оплаты завербованным лицам и провокации людей .

7. Основной организатор А.у.К., уроженец Жалал-Абадской области, бывший заместитель генерального прокурора КР, в задачу которого входило финансовое обеспечение, связь с правоохранительными органами, передача добытой информации об их действиях, распределение ролей и координация при массовых беспорядках и захвате власти.

У группы, на складе изъято 1 000 бутылок водки для спаивания толпы, 2 000 бутылок минеральной воды, тонна риса, лошадь для забоя и продукты для приготовления плова участникам массовых беспорядков.

Задержанным предъявлены обвинения по статьям 41 ч-2, 36, 278 ч.1 (организация к приготовлению массовых беспорядков);

- 261 ч.1 (создание организованной группы);

- 263 ч.2 (финансирование организованной группы);

- 326 (покушение на насильственный захват власти);

- 256 ч.1 (участие гражданина КР в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства) УК Кыргызской Республики;

Решением суда в отношении вышеуказанных лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО 1 до 10-го января 2025 года. По уголовному делу проводится ряд следственно-оперативных мероприятий по установлению других организаторов и участников организованной преступной группы.