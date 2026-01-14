Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В Париже расходы на Лувр переложили на туристов не из еврозоны. С 14 января билеты в музей для иностранцев подорожали на 45%. Стоимость входа составляет €32 против €22 для посетителей из Европы. Парижу нужны деньги для ремонта, реставрации, модернизации инфраструктуры и безопасности Лувра.

Стоимость проекта реконструкции оценивалась в €700–800 млн. Аудиторы повысили оценку реставрации до суммы более €1 млрд. Увеличение цен на билеты принесет музею до €20 млн в год. В 2025 году Лувр столкнулся с авариями и затоплением помещений. В то же время ущерб от ограбления музея в октябре составил €88 млн.