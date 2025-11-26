Еще четверых подозреваемых задержали по делу об ограблении Лувра

В мире
70
Айман Аманжолова
корреспондент

Похищенные экспонаты до сих пор не найдены

Фото: Getty Images

Французская полиция спустя пять недель после громкой кражи королевских драгоценностей в Лувре задержала еще четырех подозреваемых, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dw.com

"Это двое мужчин в возрасте 38 и 39 лет и две женщины в возрасте 31 и 40 лет, все из парижского региона", - сообщила во вторник, 25 ноября, главный прокурор Парижа Лора Бекко.

В заявлении Бекко, которое приводит агентство AFP, не говорится, какую роль подозреваемые могли играть в ограблении Лувра, произошедшем 19 октября. Во Франции первоначальный срок задержания для допроса может длиться до 96 часов.

В рамках расследования кражи, открытого 29 октября, уже были предъявлены обвинения четырем другим задержанным. Среди них - трое мужчин в возрасте 35, 37 и 39 лет, заподозренных в непосредственном ограблении музея. Четвертую задержанную, 38-летнюю женщину, подозревают в соучастии.

По данным следствия, грабители проникли в Лувр днем 19 октября, используя выдвижную лестницу, установленную на угнанном грузовике, и вскрыли окно с помощью режущего оборудования. Покидая место преступления, они уронили украшенную бриллиантами и изумрудами корону, когда спускались по лестнице и бежали к скутерам, но унесли с собой восемь других экспонатов.

Среди украденного - ювелирные украшения французских королев и императриц. Общая стоимость драгоценностей оценивается в 88 млн евро. Похищенные экспонаты до сих пор не найдены.

 

#задержание #подозреваемые #Лувр #грабители

