В Париже ограбили музей Лувр

В мире
320

По данным газеты Le Parisien, из Галереи Аполлона в Лувре похитили ожерелье, брошь и диадему из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины. По словам министра культуры Франции, никто не пострадал, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Gonzalo Fuentes/REUTERS

Неизвестные ограбили музей Лувр в Париже. Об этом в воскресенье, 19 октября, сообщила министр культуры Франции Рашида Дати. По ее словам, ЧП произошло утром во время открытия. "Пострадавших нет. Я нахожусь на месте вместе с сотрудниками музея и полицией. Ведется расследование", - отметила Дати.

По данным газеты Le Parisien, преступники в балаклавах проникли в здание со стороны набережной Сены, где ведутся ремонтные работы. Они воспользовались грузовым подъемником, чтобы напрямую попасть в нужный зал в Галерее Аполлона на первом этаже.

Двое мужчин проникли внутрь, третий ждал снаружи. Воры похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины, включая ожерелье, брошь и диадему. Они были выставлены в витринах "Наполеон" и "Французские монархи", уточнила Le Parisien.

По информации источника, "Алмаз Регента", самый большой бриллиант коллекции в 140,64 карата, - на месте. Ущерб еще предстоит оценить. Газета предполагает, что указанные драгоценности могут переплавить.

По предварительной информации, преступники скрылись на мотоцикле TMax в направлении автомагистрали A6.

По свидетельству очевидцев, прибывшая по вызову полиция, миновав Пирамиду Лувра, пыталась попасть в здание через боковые стеклянные двери, но они оказались заперты.

В связи с чрезвычайными обстоятельствами музей закрыт до конца дня 19 октября.

Лувр - самый популярный музей в мире, ежегодно он принимает более 9 млн посетителей.

В Галерее Аполлона хранится ряд самых ценных исторических коллекций музея. Она открыла свои двери для публики 15 января 2020 года после перерыва для реорганизации экспозиции.

#ограбление #Париж #Лувр

