Их удалось поймать в Париже и пригороде французской столицы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Французские правоохранители задержали еще пять подозреваемых в ограблении музея в Луврском дворце. Как сообщила в четверг, 30 октября, прокурор Парижа Лор Беко, задержания прошли накануне вечером в Париже и департаменте Сена-Сен-Дени в пригороде французской столицы. Похищенные предметы, по ее словам, пока не обнаружены.

Ранее, 26 октября, сообщалось о задержании двух подозреваемых. Они содержатся под стражей по обвинению в краже и участии в преступном сговоре. Как сообщает газета Le Figaro, подозреваемые частично признали вину. Как пишет издание, один из них, 34-летний гражданин Алжира, сообщил следователям, что работал курьером. Он уже известен полиции в связи с нарушениями правил дорожного движения и привлекался за кражу. Второй подозреваемый в возрасте 39 лет нелегально работал таксистом и курьером, был под следствием по делу о краже.

Следователи вышли на предполагаемых злоумышленников благодаря ДНК-следам, пишет Le Figaro.

При этом, по ее словам, "на данном этапе нет доказательств, что преступники действовали с чьей-либо помощью внутри музея".

По данным следствия, грабители проникли в музей днем 19 октября, используя выдвижную лестницу, установленную на угнанном грузовике, и вскрыли окно с помощью режущего оборудования. Покидая место преступления, грабители уронили украшенную бриллиантами и изумрудами корону, когда спускались по лестнице и бежали к скутерам, но успели похитить восемь других экспонатов. Среди украденного - изумрудно-бриллиантовое ожерелье, которое Наполеон Бонапарт подарил своей супруге- императрице Марии-Луизе.