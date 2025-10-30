Еще пятерых грабителей Лувра задержали во Франции

Происшествия,Европа
40
Айман Аманжолова
корреспондент

Их удалось поймать в Париже и пригороде французской столицы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Французские правоохранители задержали еще пять подозреваемых в ограблении музея в Луврском дворце. Как сообщила в четверг, 30 октября, прокурор Парижа Лор Беко, задержания прошли накануне  вечером в Париже и департаменте Сена-Сен-Дени в пригороде французской столицы. Похищенные предметы, по ее словам, пока не обнаружены.

Ранее, 26 октября, сообщалось о задержании двух подозреваемых. Они содержатся под стражей по обвинению в краже и участии в преступном сговоре. Как сообщает газета Le Figaro, подозреваемые частично признали вину. Как пишет издание, один из них, 34-летний гражданин Алжира, сообщил следователям, что работал курьером. Он уже известен полиции в связи с нарушениями правил дорожного движения и привлекался за кражу. Второй подозреваемый в возрасте 39 лет нелегально работал таксистом и курьером, был под следствием по делу о краже.

Следователи вышли на предполагаемых злоумышленников благодаря ДНК-следам, пишет Le Figaro.

При этом, по ее словам, "на данном этапе нет доказательств, что преступники действовали с чьей-либо помощью внутри музея".

По данным следствия, грабители проникли в музей днем 19 октября, используя выдвижную лестницу, установленную на угнанном грузовике, и вскрыли окно с помощью режущего оборудования. Покидая место преступления, грабители уронили украшенную бриллиантами и изумрудами корону, когда спускались по лестнице и бежали к скутерам, но успели похитить восемь других экспонатов. Среди украденного - изумрудно-бриллиантовое ожерелье, которое Наполеон Бонапарт подарил своей супруге- императрице Марии-Луизе.

#Франция #музей #ограбление #Париж #Лувр

Популярное

Все
В рамках официального визита в Казахстан Президент Финляндии Александр Стубб провел лекцию в Maqsut Narikbayev University (MNU)
Возобновляемая энергетика – флагман зеленого перехода
Технический колледж: практика и трудоустройство
Инициативы Национального курултая реализуются
Еще два медобъекта открылись в регионе
«Цифра» на вооружении районной полиции
Вкус апорта в осеннем парке
Не инвесторы, а строители финпирамид
К согласию – через этномедиацию
«Алматинская осень» неповторима!
Наследие не для «черных копателей»
Лучшие чтецы стихов Абая
Власти Бразилии подтвердили смерть 121 человека в Рио-де-Жанейро
Дороги творчества
Тепло ее сердца – лекарство для людей
Энциклопедия столичной жизни
В извечном стремлении к свободе
В конгресс США внесут законопроект против испытаний ЯО
Шанс на новую жизнь
Цифровая ловушка
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Мангистау на службу заступил новый корабль береговой охраны
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Выставка «Казахский тазы» стартовала в Алматы
С 24 октября стартует акция «Republic Day»
Мажилис утвердил бюджет на 2026–2028 годы
Шымкентский НПЗ отметил 40-летие рекордными достижениями
Не хватило опыта для победы
Капитальный подход к переработке
Телепортация по-казахски: как повороты судьбы могут привести к счастью
Депутаты рассмотрят законопроект о банках и банковской деятельности
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области

Читайте также

Ержан Бабакумаров убит в Астане
Круизный лайнер оставил пассажирку на необитаемом острове
Власти Бразилии подтвердили смерть 121 человека в Рио-де-Жа…
Двух грабителей парижского Лувра задержали во Франции

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]