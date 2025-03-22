В Мангистау установлен мировой рекорд в национальной одежде

К празднику Наурыз на берегу моря в Актау было установлено 30 юрт, организована ярмарка ремесел, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Мангистауской области

В день празднования Наурыз мейрамы 5 тысяч человек, одетых в казахскую национальную одежду, собрались в Актау и установили рекорд Гиннесса в номинации «Самое большое количество людей в казахской национальной одежде».

На мероприятие под названием «Best Fest Nauryz» зарегистрировалось более 5500 человек, которые внесли свой вклад в популяризацию культурного наследия казахского народа на мировом уровне. Среди них работники различных отраслей, представители этнических групп, люди старшего поколения, а также жители, специально приехавшие из отдаленных сел области и других регионов и городов страны.

Церемония установления рекорда прошла на побережье Каспия. Зарегистрированные участники собирались на специально подготовленной площадке, а записи вели официальные представители Книги рекордов Гиннесса из Великобритании. По результатам продолжавшегося несколько часов подсчета подтверждено, что установленные требования полностью выполнены, и был вручен специальный сертификат, удостоверяющий, что Казахстан стал обладателем нового мирового рекорда.

Таким образом, казахская национальная одежда вошла в Книгу рекордов Гиннесса.

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай отметил важность этого исторического события в продвижении культурного наследия нашего народа на международном уровне и поздравил собравшихся с великим днем Наурыза.

«Мы являемся свидетелями исторического момента в день празднования Наурыз мейрамы. Сегодня мы раскрыли миру глубокую историю и богатое культурное наследие казахского народа, наши национальные традиции. В священном Мангистау установлен мировой рекорд по казахскому национальному костюму. Поздравляю всех наших соотечественников с этим большим успехом! Выражаю благодарность инициативной группе, занимающейся популяризацией культуры казахского народа, представителям Книги рекордов Гиннесса, приехавшим специально из Лондона, и всем участникам, внесшим свой вклад в установление рекорда!

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на прошедшем в Бурабае IV Национальном курултае отметил, что «Праздник Наурыз является неотъемлемой частью исконных казахских традиций на пути укрепления нашей национальной самобытности. По инициативе президента была разработана новая концепция Наурызнама. Наша страна отмечает Наурыз мейрамы 10 дней, начиная с 14 марта, праздника Амал и каждый день наполнен особым смыслом. Поздравляю вас со светлым праздником Наурыз, началом нового года и весеннего равноденствия, днём пробуждения природы и обновления жизненных сил», - сказал Нурдаулет Килыбай.

Официальный представитель Книги рекордов Гиннесса Ричард Стэннинг, вручивший акиму области специальный сертификат, поздравил казахстанцев, добившихся высокого результата.

«Уважаемые казахстанцы, вы совершили рекорд в день празднования Наурыза – главного праздника вашего народа. Сегодня я стал свидетелем того, что казахская страна сильна своими традициями, это народ с высоким духом и вкусом. Мероприятие также организовано на очень высоком уровне. Я искренне поздравляю вас с историческим событием!», - сказал Ричард Стэннинг.

К празднику Наурыз на берегу моря в Актау было установлено 30 юрт, организована ярмарка ремесел.

В ходе мероприятия были представлены национальные блюда, а также проведены спортивные соревнования по казахской борьбе, тогызкумалак, игре асык ату.

На площади амфитеатра артисты представили театрализованное вокально-хореографическое постановку.

Праздничную программу продолжил гала-концерт звезд эстрады нашей страны.