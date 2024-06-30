В Maqsut Narikbayev University состоялась торжественная церемония выпуска студентов

Фото: Maqsut Narikbayev University

29 июня в Maqsut Narikbayev University состоялся выпуск студентов, окончивших вуз в 2024 году.

В нынешнем году университет окончили 694 студента, из которых 39 — иностранцы. Студенты MNU получат дипломы с аккредитацией QAA, которые соответствуют британским стандартам качества высшего образования.

Торжество традиционно проходило на центральной площади университета у статуи Фемиды. Провост MNU Сергей Пен обратился к выпускникам, тепло поздравив их с окончанием университета.

«Сегодня каждый из вас получит в руки официальное доказательство того, что вы совершенно точно сможете внести свой вклад в улучшение этого мира. Сегодня вас всего 694 человека из 8 миллиардов. И именно вы - выпускники MNU. Мы верим в вас и знаем, что ваши достижения принесут гордость вашим близким и нашему университету. Пусть ваш путь будет освещен мудростью и достоинством», - поздравил выпускников Сергей Пен.

Студенты MNU принесли клятву посвятить свои силы родине, проповедовать патриотизм, честность и справедливость, завершив её торжественным «Клянусь!», а затем по традиции заложили звезду на центральной площади у статуи Фемиды, навсегда вписав себя в историю университета.

С напутственной речью выступил специальный гость – Айдарбек Ходжаназаров, депутат Мажилиса парламента РК.

«Вы - выпускники лучшего университета! Если вам кажется, что вы самый умный человек в комнате, значит, вам стоит сменить окружение. Постоянно общайтесь с людьми, которые умнее вас, опытнее вас самих. Желаю всем счастья. Каким бы большим ни казался этот мир, вы сможете его покорить!», - напутствовал выпускников мажилисмен.

Хэдлайнером мероприятия выступил известный казахстанский артист Дастан Оразбеков.