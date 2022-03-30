На пленарном заседании Мажилиса состоялась церемония принесения присяги вновь избранным депутатом палаты Константином Авершиным, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Также на заседании Константин Авершин был избран в Комитет Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности.

Ранее Константин Авершин был депутатом 6 созыва маслихата Алматы. С 2001 по 2009 годы проходил службу в войсковой части № 62156 КНБ РК. В 2009 году уволился в запас в звании капитана. Награжден медалью "Арнайы жасақтағы қызметі үшін" (За службу в Спецназе, 2014) и нагрудным знаком "ҰҚҚ - КНБ - Қазақстан" III степени (2007).

Фото: weproject.media

Досрочно прекращены полномочия мажилисмена Ермана.