Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На пленарном заседании Мажилиса прошла церемония принесения присяги новым депутатом Мажилиса, которым стал Абуталип Мутали, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Абуталип Мутали избран депутатом взамен сложившей полномочия Жулдыз Сулейменовой, занявшей должность министра просвещения.

Новый депутат представляет партийную фракцию AMANAT. Сегодня на пленарном заседании он был избран в состав Комитета по экономической реформе и региональному развитию.