Как сообщил Ерлан Кошанов, решением демократической партии «Ак жол» полномочия Нуржана Бейсенбаева прекращены.

«От имени всего депутатского корпуса выражаем Ержану Алмабековичу благодарность за проделанную плодотворную работу. По результатам выборов демократической партии «Ак жол» постановлением Центральной избирательной комиссии Олжас Нуралдинов зарегистрирован в качестве депутата Мажилиса и вступил в наши ряды», - сказал спикер палаты.