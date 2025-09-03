В Мажилисе новый депутат от партии «Ак жол»
На пленарном заседании спикер Мажилиса Ерлан Кошанов представил нового депутата от партии «Ак жол», сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Как сообщил Ерлан Кошанов, решением демократической партии «Ак жол» полномочия Нуржана Бейсенбаева прекращены.
«От имени всего депутатского корпуса выражаем Ержану Алмабековичу благодарность за проделанную плодотворную работу. По результатам выборов демократической партии «Ак жол» постановлением Центральной избирательной комиссии Олжас Нуралдинов зарегистрирован в качестве депутата Мажилиса и вступил в наши ряды», - сказал спикер палаты.
Согласно рекламенту, вновь избранный депутат Олжас Нуралдинов принес присягу депутата Мажилиса.