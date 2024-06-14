В мечтах у новоиспеченных чемпионов мира среди юношей Аянат Жумагали и Нурдоса Сабыра – покорить олимпийский пьедестал

По приезде на родину героев помоста торжественно встретили земляки. В частности, в родном для Аянат Жумагали поселке Жанакорган спортивная общественность устроила встречу с необычными подарками на центральной площади. А повод для этого был веский. Юная штангистка стала первой в истории района чемпионкой мира по олимпийскому виду спорта. Поздравив спортсменов, представители местного акимата и ветераны спорта вручили Аянат благодарственное письмо акима района и подарили белого скакуна. А ее тренер Берик Утешов отмечен сертификатом в 200 тыс. тенге.

Спортсменка поблагодарила земляков, учителей школы № 169 им. Н. Илялетдинова, тренеров и директора ОСДЮШОР № 7 Исламхана Боранбаева.

– В первую очередь спасибо моим родителям, папе Жомарту и маме Гульмире Жахановым, без которых я в этой жизни ничего бы не добилась. Когда выбрала тяжелую атлетику, они поддержали меня, всегда помогали и содействовали мне. Сегодня я рада, что отчасти смогла оправдать их надежды, поэтому этого белого коня я дарю папе, это его заслуга, – не без слез отметила чемпионка мира.

И пока Аянат проделывала круг почета в седле белого скакуна, тут же благодарные земляки приготовили отцу чемпионки отдельный подарок – красивого гнедого коня. И тут не обошлось без круга почета.

– После третьего класса дочка изъявила желание заниматься тяжелой атлетикой, хотя не отличалась среди сверстниц особой силой. Пытались, не скрою, перевести в другой вид спорта. Но она твердо стояла на своем, и мы сдались. Немало переживали и тогда, когда она в шестом классе уехала учиться в Алматы в респуб­ликанскую спортивную школу-интернат имени Кажымукана Мунайтпасова. Сегодня, конечно, мы все рады за Аянат, она прославила не только наш Жанакорган и Кызылординскую область, но и весь Казахстан. Она ставит перед собой высокие цели и добивается их. Мы все желаем ей успехов в ее спортивной карьере и жизни, – поделился Жомарт Жаханов.

Как рассказал тренер девушки Берик Утешов, на помосте в Перу Аянат стала лучшей в весовой категории до 76 кг, подняв в сумме двоеборья 222 кг (рывок 97 + толчок 125). Девушка с большим отрывом опередила своих основных конкуренток – Мёинни Хормавирту из Финляндии – 211 кг (91+120) и Санджану из Индии – 210 кг (90+120).

– Аянат тренируется у меня с конца 2017 года. Через два года я направил ее в РКС. На международной арене она дебютировала в прошлом году, заняв пятое место на юношеском чемпионате мира в Албании. Она тогда сильно переживала, но мы ее успокоили, объяснили, что в следующем году выиграет. Так и вышло. Девушка еще молода, у нее большое будущее. По характеру Аянат по-спортивному настырная, упорная, не любит проигрывать, быстро отходит и очень хорошо настраи­вается перед выходом на помост. Благодаря этому она сумела выдержать все трудности, победить себя в начале карьеры, – поделился наставник чемпионки мира.

На сегодня Аянат – многократная победительница юношеского, молодежного и взрослого первенства страны. В текущем году выполнила норматив мастера спорта международного класса, владеет рекордом Казахстана в своем весе. Однако сезон-2024 продолжается. Впереди девушку ждут выступления на юниорских чемпионатах: мира – в Испании и Азии – в Малайзии, чемпионат Азии среди женщин в Индонезии и чемпионат Центральной Азии в Ташкенте.

Кроме Аянат Жумагали, в сос­таве сборной страны в Перу выс­тупили еще двое кызылординцев – Али Медетбай и Нурдос Сабыр. И если Али не повезло на стартах, то Нурдос с блеском выиграл «золото» в весе до 89 кг. В сумме двоеборья спортсмен поднял 333 (148+185) кг, опередив Валерика Мовсесяна из Армении (329 кг) и узбекистанца Бекзода Гофиржонова (324 кг).

Как рассказал тренер чемпиона Айдос Базарбайулы, Нурдос в прошлом году уже участвовал в чемпионате мира среди юношей в албанском Дурресе. Тогда по итогам соревнований он завоевал «золото» в рывке, а в сумме двоеборья – «серебро».

Нурдос родился 17 февраля 2007 года в Кызылорде. После окончания шестого класса школы № 222 им. Рыскулова продолжил учебу в областной специализированной школе-интернате-колледже олимпийского резерва им. Жалантоса Бахадура. Как известно, это учебное заведение по праву считается кузницей чемпионов. В его стенах вырос целый ряд известных спортсменов страны по разным видам спорта.

– Впервые Нурдоса я увидел во время соревнований в 2018 году в Костанае. Он выступал в весе до 73 килограммов и занял третье место, а мой воспитанник стал первым. Первый тренер Нурдоса – Альберт Хакимулин, ныне старший тренер области женской тяжелой атлетики. У мальчика были отличные данные, и я попросил коллегу отдать спорт­смена в мою группу. Так он стал учащимся спортинтерната. Выступ­ления Нурдос начал в 2020 году со второго места в Сарыагаше, а дальше занимал только первые места. Но штанга – дело действительно тяжелое. Бывало, звонил его отцу Нурлану, чтобы сын не пропускал тренировки на каникулах. Так труды дали плоды. Он очень талант­лив, есть сила и мощь, у парня огромный потенциал. Наша цель и мечта – Олимпийские игры, – поделился специалист.

Нурдос Сабыр – многократный чемпион и призер республиканских первенств, победитель и серебряный призер чемпионата мира среди юношей. Имеет спортивное звание мастера спорта РК. А норматив «международника» в 345 кг штангист планирует выполнить на предстоящем юношес­ком чемпионате Азии, который пройдет осенью в Ташкенте.

Остается добавить, что успехи юных казахстанских штангистов дают основания полагать, что в стране подрастает достойный резерв.