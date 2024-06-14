В мечтах у новоиспеченных чемпионов мира среди юношей Аянат Жумагали и Нурдоса Сабыра – покорить олимпийский пьедестал
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Алибек Байшуленов, Кызылординская область
На прошедшем юношеском чемпионате мира в Лиме (Перу) казахстанские штангисты завоевали четыре награды различного достоинства. В мужском первенстве обладателем золотой медали в весовой категории до 89 кг стал Нурдос Сабыр, семиреченец Акжол Курманбек (67 кг) удостоился «серебра». А в женских состязаниях на высшую ступень пьедестала поднялась Аянат Жумагали (76 кг), «серебро» – в активе алматинки Сании Орманбаевой (81 кг).