Министерство иностранных дел РК опубликовало обращение к казахстанцам в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В связи с резким осложнением военно-политической обстановки на Ближнем Востоке Министерство иностранных дел Республики Казахстан настоятельно рекомендует гражданам Казахстана пересмотреть все ранее запланированные поездки в страны Ближнего Востока.

В настоящее время идёт всесторонняя оценка ситуации и потенциальных рисков, осуществляются координационные действия с профильными государственными органами и зарубежными партнёрами.

В ряде стран региона Ближнего Востока были введены временные ограничения на использование воздушного пространства, что повлекло за собой отмену и перенос международных авиарейсов. В этой связи МИД рекомендует гражданам Казахстана, находящимся на территории стран Ближнего Востока, в особенности в Катаре и ОАЭ:

- сохранять спокойствие и строго следовать предписаниям мер безопасности местных властей;

- избегать участия в массовых мероприятиях и не приближаться к военным объектам;

- внимательно следить за информацией, распространяемой официальными органами стран пребывания и загранучреждениями Казахстана;

- регулярно уточнять статус забронированных авиарейсов и возможные маршруты выезда;

- поддерживать прямую связь с посольствами Республики Казахстан по нижеуказанным каналам экстренной связи.

Посольство Казахстана в Катаре:

+97450649955

+97470910579

kazconsul.doha@gmail.com

doha@mfa.kz

Посольство Казахстана в ОАЭ (г. Абу-Даби):

+97124498778

+971503629805

abudhabi@mfa.kz

Генеральное консульство Казахстана в г. Дубай:

+971556103341

+971505701978

dubai@mfa.kz

Министерство иностранных дел РК:

+7 (7172) 72 05 00

Все дипломатические учреждения МИД РК в странах Ближнего Востока работают в штатном режиме, осуществляют постоянный мониторинг развития ситуации и продолжают в круглосуточном режиме оказывать гражданам Казахстана всю необходимую консульско-правовую помощь, добавили во внешнеполитическом ведомстве.