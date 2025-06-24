Министерство иностранных дел РК опубликовало обращение к казахстанцам в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, сообщает Kazpravda.kz
В связи с резким осложнением военно-политической обстановки на Ближнем Востоке Министерство иностранных дел Республики Казахстан настоятельно рекомендует гражданам Казахстана пересмотреть все ранее запланированные поездки в страны Ближнего Востока.
В настоящее время идёт всесторонняя оценка ситуации и потенциальных рисков, осуществляются координационные действия с профильными государственными органами и зарубежными партнёрами.
В ряде стран региона Ближнего Востока были введены временные ограничения на использование воздушного пространства, что повлекло за собой отмену и перенос международных авиарейсов. В этой связи МИД рекомендует гражданам Казахстана, находящимся на территории стран Ближнего Востока, в особенности в Катаре и ОАЭ:
- сохранять спокойствие и строго следовать предписаниям мер безопасности местных властей;
- избегать участия в массовых мероприятиях и не приближаться к военным объектам;
- внимательно следить за информацией, распространяемой официальными органами стран пребывания и загранучреждениями Казахстана;
- регулярно уточнять статус забронированных авиарейсов и возможные маршруты выезда;
- поддерживать прямую связь с посольствами Республики Казахстан по нижеуказанным каналам экстренной связи.
Посольство Казахстана в Катаре:
+97450649955
+97470910579
kazconsul.doha@gmail.com
doha@mfa.kz
Посольство Казахстана в ОАЭ (г. Абу-Даби):
+97124498778
+971503629805
abudhabi@mfa.kz
Генеральное консульство Казахстана в г. Дубай:
+971556103341
+971505701978
dubai@mfa.kz
Министерство иностранных дел РК:
+7 (7172) 72 05 00
Все дипломатические учреждения МИД РК в странах Ближнего Востока работают в штатном режиме, осуществляют постоянный мониторинг развития ситуации и продолжают в круглосуточном режиме оказывать гражданам Казахстана всю необходимую консульско-правовую помощь, добавили во внешнеполитическом ведомстве.