Фото: МНВО РК
Образование
Объявлены новшества ЕНТ-2023

В 2023 году абитуриентам будет предоставлена возможность сдать основное ЕНТ 2 раза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования Казахстана.

По решению Министерства науки и высшего образования в 2023 году всем абитуриентам будет предоставлена возможность сдать основное ЕНТ 2 раза и принять участие в конкурсе для присуждения грантов с лучшим результатом.

«Если учитывать еще 3 попытки сдать ЕНТ для обучения на платной основе, то абитуриент-2023 сдаст тестирование 5 раз, как и в прошлом году. Министерством было принято решение объявить все новшества главного экзамена в начале учебного года, то есть в сентябре. Думаем, это поможет будущим абитуриентам сфокусировать свое внимание и лучше подготовиться к ЕНТ», – отметил директор Национального центра тестирования МНВО Руслан Емелбаев.

В формате тестирования изменений нет. Количество предметов остается прежним – 3 обязательных и 2 на выбор, в общем 120 тестовых заданий.

Однако внесены изменения в количество тестовых заданий по предметам «История Казахстана» и «Грамотность чтения». Теперь в одном варианте «Истории Казахстана» будет 20 тестовых заданий: 10 заданий с выбором одного правильного ответа, 10 заданий на основе контекста. Также, если раньше по «Грамотности чтения» абитуриенты отвечали на 20 вопросов, то теперь будет 15 тестовых заданий по 3 текстам.

Таким образом, по истории Казахстана – 20, по грамотности чтения – 15, по математической грамотности – 15 и по 35 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов – 140. Общее время тестирования составляет 4 часа (240 минут). Также сохранится дополнительное время в 40 минут для детей с особыми образовательными потребностями.

Есть изменения и в структуре тестовых заданий ЕНТ. Профильным ведомством было принято решение уменьшить количество дистракторов (варианты ответа) в тестовых заданиях. В тестовых заданиях с одним правильным ответом количество вариантов уменьшено с пяти до четырех, в тестовых заданиях с одним или несколькими правильными ответами (не более трех правильных ответов) – количество вариантов с восьми до шести.

C 2022-2023 учебного года в перечень комбинаций профильных предметов ЕНТ включен предмет «Информатика». В связи с этим поступающие на группы образовательных программ «Подготовка учителей информатики», «Информационные технологии», «Информационная безопасность» сдают ЕНТ по комбинации «Математика-Информатика».

«Надеемся, что благодаря принятым решения абитуриенты смогут всесторонне продемонстрировать свои знания. А для подготовки к ЕНТ остаются доступным бесплатное онлайн-тестирование, также в скором времени стартуют бесплатные онлайн-уроки. Пороговые баллы в этом году остаются без изменений.

В целях обеспечения академической честности сохраняется принцип «1 компьютер – 2 камеры – 1 тестируемый». А на самом тестировании на экранах компьютеров будут доступны калькулятор, таблица Менделеева и растворимости солей. А после завершения ЕНТ будет доступен индивидуальный тематический анализ, который позволит абитуриентам понять уровень усвоения знаний», – отметил Руслан Емелбаев.

 

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