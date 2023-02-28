В Минобороны РК прокомментировали информацию из соцсетей о поставках военной техники в Украину

В социальных сетях и мессенджерах в Казахстане распространяется фейковое видео о якобы транспортировке из Алматы военной техники для передачи Украине, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: stopfake.kz

Как заявили в Министерстве обороны Казахстана, информация, распространяемая в социальных сетях о якобы отправке казахстанской военной техники в Украину, не соответствует действительности.

«Видео является архивным, так как бронетехника направлялась на плановый ремонт, и в настоящее время военная техника находится на хранении.

Кроме того, сообщаем, что с 27 августа 2022 года введен запрет на экспорт вооружения и военной техники», – отмечается в сообщении в Telegram-канале ведомства.