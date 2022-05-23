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Образование
В Минобразования высказались по поводу оспаривания оценки школьника в суде Павлодара

В Министерстве образования и науки РК прокомментировали информацию об оспаривании в суде Павлодара четверки, поставленной школьнику - претенденту на знак отличия "Алтын белгі", сообщает Kazpravda.kz.

В министерстве отметили, что сам инцидент произошел еще в 2016 году. Причем речь идет об оспаривании не самого оценивания на уроке и подходов к нему, а о расчете среднего арифметического при выставлении оценки за четверть.

"Сейчас неточности в расчетах при выставлении оценок исключены, поскольку процесс выведения общей оценки автоматизирован. В школах используют электронные журналы "Күнделік", - пояснили в Минобразования.

В ведомстве обратили внимание на то, что в соответствии с приказом МОН РК №125 пересмотр оценок не допускается.

"К сожалению, иногда родители пытаются оказать давление на педагогов при оценивании знаний детей. Мы считаем незаконной ситуацию, когда родители, оказывая давление, пытаются добиться пересмотра оценок. Учителя выполняют свою работу, и мы не
должны им мешать. При этом мы, конечно, поддерживаем объективное и справедливое оценивание знаний. Критериальное оценивание было введено в 2016 году, данный случай имел место 7 лет назад, и речь не идет о пересмотре оценки за конкретный урок или задание, а о том, что при суммировании имеющихся оценок и выставлении общей оценки за четверть была допущена
ошибка в расчетах общего балла", – отметила директор Института содержания среднего образования Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина Алия Чокушева.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре родители школьника обратились в суд из-за поставленной учителем четверки.

Отмечается, что суд встал на сторону ребенка. Оценку посчитали спорной и подлежащей пересмотру.

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