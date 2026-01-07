В Минсельхозе разъяснили ограничения на экспорт говядины

Министерство сельского хозяйства разъяснило порядок применения новых ограничений на вывоз мяса крупного рогатого скота, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 31 декабря 2025 года введены в действие Правила распределения квот на вывоз мяса с территории Казахстана в третьи страны и страны ЕАЭС. Норма будет действовать по 30 июня 2026 года. Общий объем квоты для экспорта мяса КРС установлен на уровне 20 000 тонн.

Квота распределяется на мясо крупного рогатого скота мясоперерабатывающего предприятия при использовании поголовья из собственной откормочной площадки.

Размер квоты на одно лицо определяется в зависимости от мощности откормочной площадки в следующих объемах:

при мощности откормочной площадки от 5 000 голов — 1 000 тонн; от 10 000 голов — 2 000 тонн; от 15 000 голов — 3 000 тонн; от 20 000 голов — 4 000 тонн; от 50 000 голов — 10 000 тонн.

Такой подход направлен на поддержку производителей полного цикла и повышение прозрачности внешнеторговых операций.

Данные меры продиктованы прежде всего интересами внутреннего рынка и стратегическими задачами развития животноводческой отрасли. Основной целью временных ограничений является обеспечение продовольственной безопасности, стимулирование глубокой переработки продукции, формирование прозрачной статистики и прослеживаемости происхождения мяса.

Поводом для принятия мер стала практика, когда отдельные компании и мелкие убойные цеха фактически занимались перепродажей скота без откорма и развития собственной производственной базы. Такая схема открывала возможности для спекулятивного посредничества и приводила к искажению реальных балансов спроса и предложения, что становилось одним из факторов роста внутренних цен.

Именно поэтому механизм квотирования ориентирован на устранение экспортных посредников, которые не занимаются выращиванием и откормом скота, и на поддержку тех участников рынка, которые инвестируют в производство, внедряют технологии и создают рабочие места.

Распределение количественных ограничений между участниками внешнеторговой деятельности, определение объема квот и сроков их действия осуществляется центральными государственными органами в пределах их компетенции по согласованию с уполномоченным органом. Это позволяет гибко реагировать на текущую ситуацию на рынке и обеспечивать приоритет внутреннего потребления.

В целом приказ ориентирован на долгосрочное развитие казахстанского животноводства и формирование устойчивого внутреннего рынка, что должно укрепить позиции отечественных фермеров и переработчиков и повысить доступность качественной говядины для потребителей.

