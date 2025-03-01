В молитвах о благоденствии

Общество
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Уважаемый Муфтий Хазрет!­

Сердечно поздравляю Вас и всех мусульман ­Казахстана с началом священного месяца Рамазан – особого для всех последователей ислама времени, наполненного молитвами и делами милосердия.

фото предоставлено Митрополией

Каждый мусульманин в этот период года стремится очистить себя воздержанием, проявить деятельную заботу о ближних, помочь нуждающимся, укрепить семейные узы и дружеские отношения, что положительно отражается на жизни всего общества. Сила многонационального и многоконфессионального народа нашей страны заключается в единстве, братолюбии и добрососедстве.

В текущем году, равно как и в прошлом, период Рамазана совпадает с днями Великого поста. Мусульмане и православные христиане – последователи двух ведущих исторических конфессий благословенного ­Казахстана – в одно время будут соблюдать древние установления и традиции, творить добрые дела и совершать усердные молитвы, в том чис­ле – о мире и благоденствии Великой степи.

Глава государства, многоуважаемый Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, подчеркивает: «Народ Казахстана впитал в себя традиции разных цивилизаций и религий, дух толерант­ности и открытости, поэто­му принцип единства многообразия для ­Казахстана является основополагающим».

Пусть по милости Всевышнего Творца межконфессиональный мир и межэтни­ческое согласие всегда процветают на нашей земле на пользу и благо всех казахстанцев!

Желаю Вам, уважаемый Муфтий Хазрет, и всем мусульманам нашей страны здоровья, мира и благополучия!

С уважением,
глава Православной церкви Казахстана Митрополит Астанайский
и Казахстанский Александр

#Рамазан #поздравления #Митрополит Астанайский

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