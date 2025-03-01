В молитвах о благоденствии Общество 1 марта 2025 г. 1:30 18 Уважаемый Муфтий Хазрет! Сердечно поздравляю Вас и всех мусульман Казахстана с началом священного месяца Рамазан – особого для всех последователей ислама времени, наполненного молитвами и делами милосердия. фото предоставлено Митрополией Каждый мусульманин в этот период года стремится очистить себя воздержанием, проявить деятельную заботу о ближних, помочь нуждающимся, укрепить семейные узы и дружеские отношения, что положительно отражается на жизни всего общества. Сила многонационального и многоконфессионального народа нашей страны заключается в единстве, братолюбии и добрососедстве. В текущем году, равно как и в прошлом, период Рамазана совпадает с днями Великого поста. Мусульмане и православные христиане – последователи двух ведущих исторических конфессий благословенного Казахстана – в одно время будут соблюдать древние установления и традиции, творить добрые дела и совершать усердные молитвы, в том числе – о мире и благоденствии Великой степи. Глава государства, многоуважаемый Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, подчеркивает: «Народ Казахстана впитал в себя традиции разных цивилизаций и религий, дух толерантности и открытости, поэтому принцип единства многообразия для Казахстана является основополагающим». Пусть по милости Всевышнего Творца межконфессиональный мир и межэтническое согласие всегда процветают на нашей земле на пользу и благо всех казахстанцев! Желаю Вам, уважаемый Муфтий Хазрет, и всем мусульманам нашей страны здоровья, мира и благополучия! С уважением, глава Православной церкви Казахстана Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр #Рамазан #поздравления #Митрополит Астанайский