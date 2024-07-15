В Национальной гвардии РК подведены итоги полугодия

В Астане под председательством министра внутренних дел РК генерал-лейтенанта полиции Ержана Саденова состоялся Военный совет Национальной гвардии, с участием руководителей взаимодействующих органов и командного состава войск

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

На повестке дня заседания Военного совета были рассмотрены вопросы о состоянии служебно-боевой деятельности Национальной гвардии за первое полугодие 2024 года и результатах работы по комплектованию вновь сформированных подразделений.

Открывая заседание, глава правоохранительного ведомства отметил, что Национальная гвардия Республики Казахстан играет ключевую роль в обеспечении общественной безопасности и правопорядка в нашей стране.

Вместе с тем, министр обозначил проблемные вопросы, связанные с войсками правопорядка. В частности, затронул вопрос неукомплектованности личным составом офицерского и сержантского составов.

«Каждый командир должен заниматься подбором квалифицированных кадров для обеспечения служебно-боевой деятельности подразделений. Главному штабу, командующим и командирам воинских частей поручаю в срочном порядке укомплектовать вакантные должности. Создать для личного состава все необходимые условия для службы. Необходимо совместно с местными исполнительными органами, с департаментами и отделами по делам обороны МО активизировать работу в данном направлении», – сказал глава МВД.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел РК - Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-лейтенант Еркин Ботаканов отметил, что в первом полугодии все возложенные на Национальную гвардию задачи выполнены в полном объеме. В штаты войск правопорядка введены пять батальонов оперативного назначения в городах Актау, Атырау, Кызылорда, Уральск и Костанай. В мае с участием президента страны – Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомартом Токаевым проведено торжественное открытие Авиационной базы. Свыше 3-х тысяч военнослужащих, более 160 единиц автомобильной и специальной техники, а также 7 единиц авиации привлекались к ликвидации паводков в условиях режима ЧС природного характера. Общими усилиями личного состава было перевезено более 4-х тысяч человек, 600 тонн грузов и 130 тонн гуманитарной помощи, эвакуировано более 5 тысяч граждан.

В ходе заседания с докладом об итогах служебно-боевой деятельности войск правопорядка в первом полугодии 2024 года выступил первый заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией – начальник главного штаба генерал-майор Кайрат Актанов.

Было отмечено, что в целях повышения готовности войск к оперативному применению, военнослужащими принято участие более чем в восьмидесяти совместных учениях и тренировках, в том числе в комплексных учениях по реагированию на кризисные ситуации в составе межведомственных группировок.

Подразделениями войск правопорядка совместно с взаимодействующими органами принято участие в усилении охраны общественного порядка, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера в начале года.

Большой объем задач выполнен подразделениями войск по обеспечению охраны общественного порядка и своевременному реагированию на изменения оперативной обстановки в стране, в том числе в период проведения важных общественно-политических мероприятий. В частности, во время проведения международного саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который собрал глав государств и правительств из различных стран, личный состав Национальной гвардии Республики Казахстан совместно с сотрудниками органов внутренних дел несли круглосуточное дежурство на улицах города.

Выполнено более 2 тысяч задач патрульно-постовой службы, задержано и доставлено в органы внутренних дел более 7,5 тысяч правонарушителей.

Весомый вклад в обеспечение общественной безопасности страны вносится подразделениями специального назначения «Бүркіт». Проводится работа по их развитию и повышению боевых возможностей.

На заседании были заслушаны отчеты командующих региональными командованиями на тему: «О положении дел по организации служебно-боевой деятельности в подчиненных воинских частях и подразделениях», а также доклад заместителя Главнокомандующего Национальной гвардией по ВиСПР генерал-майора Кайрата Умбетова на тему: «О состоянии воинской дисциплины, законности и правопорядка в войсках за 1 полугодие 2024 года и задачах по ее укреплению» и доклад начальника управления кадров и военного образования генерал-майора Нурбола Миртаева с темой: «О результатах работы по комплектованию вновь введенных подразделений».

Стоит отметить, что, подводя итоги заседания Военного совета, министр внутренних дел особое внимание обратил на боеготовность и боеспособность войск.

«Подготовка войск – это основа боевой готовности, которая базируется на воинской дисциплине среди личного состава. Поэтому все от командира отделения до командующего войсками должны заниматься воспитанием, морально-психологическим состоянием военнослужащих и повышать привлекательность и престиж военной службы», – резюмировал генерал-лейтенант полиции Ержан Саденов.

По итогам заседания Военного совета было принято постановление, которое будет направлено в региональные командования и воинские части для руководства и исполнения.

В заключении министр пожелал офицерам и командирам продолжить боевую службу в таком же духе, крепкого здоровья, благополучия в семьях и ратных успехов в служебно-боевой деятельности.