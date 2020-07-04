В Нур-Султане к газу подключили первые соцобъекты и дома

Общество
Фото пресс-службы акимата Нур-Султана
В Нур-Султане к газу подключили первые социальные объекты и частные дома. В жилых массивах Коктал-1 и Железнодорожный к газу подключили Центр соцобслуживания "Шарапат", школу №29 и ряд частных домов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.



Техническое подключение показало готовность газораспределительных сетей к подключению частных домов и зданий к газу. Процедура подключения других потребителей продолжится после завершения пуско-наладочных работ.

Таким образом, в ЖМ "Железнодорожный" проложено 96% распределительных сетей газоснабжения. Ведутся работы по подготовке ТЭЦ-1/2, в жилых массивах - по отводу сетей непосредственно уже к домам.



"У нас в преддверии Дня столицы знаменательное событие. К нам подвели настоящий живой газ. Кто не топил печку, нас не поймёт. Зимой мы не видели чистого неба над головой, все было закрыто дымом. Сейчас все изменится к лучшему. Основные жители Коктала - это пожилые люди. Им теперь будет гораздо легче, не надо будет покупать уголь и каждый раз следить за печкой", - сказала жительница ЖМ "Коктал-1" Галина Антонюк.

Жительница жилого массива Железнодорожный Сауле Жунусова поблагодарила Елбасы за исторический проект: "я коренная жительница, всю свою жизнь топила углём. Проведение газа для нас незабываемое событие".



Аким столицы Алтай Кульгинов подчеркнул, что уже в текущем отопительном сезоне газораспределительные сети подведут к 8 тыс. домам частного сектора.

"Газификация - исторический проект нашего первого Президента. Одной из "пяти социальных инициатив" является газификация. Магистральный газопровод был проведён к столице в прошлом году - 1 тыс. км. Занимаемся проведением газораспределительных сетей внутри города, особенно в частном секторе. Газификация находится на контроле у Главы государства. В этом году мы планируем подвести газораспределительные сети к 8 тыс. частным домам. Сегодня в преддверии Дня столицы к газу подключили первые социальные объекты и дома. В ЖМ Коктал 1,2, Агрогородок, Промышленный, Железнодорожный и часть Юго-Востока уже на первом этапе в текущем отопительном сезоне проведут газ. Также на газ будут переведены ТЭЦ-1/2", - сказал Кульгинов.



Для жителей города акиматом на бесплатной основе предусмотрены счетчики. Горожанам необходимо будет подготовить печки для подключения к газораспределительным сетям. Газификация промышленного сектора и жилых массивов пройдёт в 3 этапа.

Вторым этапом газ проведут в жилые массивы Мичурино, Интернациональный, Куйгенжар (1-2 ПК), Тельман (3-й ПК), Пригородный, Garden Village и Family Village (4-й ПК). Третьей очередью будут газифицированы жилые массивы Ильинка (1-2-й ПК), Шубар (3-й ПК), Ондирис (4-й ПК). Срок реализации – 2020-2023 г.г.



Газификация столицы позволит снизить вредные выбросы в город в 6 раз, твердых веществ – 40 тысяч тонн.

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