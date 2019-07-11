В Нур-Султане вынесен приговор экс-руководителям РГП "Казгидромет"

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В Нур-Султане вынесен приговор экс-заместителю генерального директора РГП "Казгидромет" Нуркену Султанову и экс-директору филиала РГП "Казгидромет" по Карагандинской области Роману Андрианову, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на на пресс-службу столичного суда.
"Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Андрианов Р.И. и Султанов Н.К. осуждены по части 4 статьи 366 УК (получение взятки). Каждый из них приговорен к 10 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе", – говорится в сообщении.
Напомним, руководители РГП "Казгидромет", подозреваемые в коррупции, были задержаны сотрудниками КНБ в январе 2019 года.
В РГП "Казгидромет" также прокомментировали данное дело.
"РГП "Казгидромет" касательно уголовного дела в отношении директора Карагандинского филиала РГП "Казгидромет" Р.Андрианова и заместителя генерального директора Н.Султанова сообщает, что оказывало поддержку проводимым следственным мероприятиям, обеспечивало беспрепятственный доступ ко всем запрашиваемым материалам.
17 апреля текущего года Н.Султанов подал заявление в Министерство энергетики РК о расторжении трудового договора по собственной инициативе.
После задержания указанных руководителей уполномоченными органами были проведены проверки, которые не выявили никаких нарушений законов в деятельности предприятия", – говорится в сообщении.