В области Жетісу 336 детям одновременно провели обряд «тұсау кесу»

Культура и общество
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Достижение вошло в Книгу рекордов Казахстана, передает Kazpravda.kz

Фото: Жеңіс Ысқабай

В честь Дня культуры и национальных традиций в области Жетісу провели обряд перерезания пут сразу 336 детям, тем самым поставив новый рекорд, официально занесенный в Книгу рекордов Казахстана, сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Мероприятие в Талдыкоргане, которое состоялось во Дворце спорта «Жастар» и по обычаю началось с благословения-бата, принял участие аким области Бейбит Исабаев.

Районы и города региона подключились посредством видеосвязи, в результате одновременно обряд «тұсау кесу» был проведен 336 детям, в том числе 50 в Каратальском, по 30 детей – в Кербулакском, Коксуском, Ескельдинском, Алакольском, Сарканском районах, по 20 Аксуском районе и г.Текели, а также в г.Талдыкорган. Для проведения обряда были приглашены ветераны, деятели культуры, акыны, журналисты, врачи, педагоги, государственные служащие, общественные деятели, предприниматели и другие.

На мероприятии выступил член Комиссии по регистрации рекордов Бакытжан Тастулеков.

«В области Жетісу одновременно провели обряд перерезания пут сразу 336 детям. Такое событие происходит в стране впервые. Поэтому данный факт занесен в Книгу рекордов Казахстана», - сообщил он, передав сертификат, подтверждающий рекорд и поздравив всех с праздником Наурыз.

#обряды #«тұсау кесу» #Книга рекордов Казахстана

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