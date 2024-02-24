В области Жетысу закрыто движение автотранспорта

На автодорогах республиканского значения задействовано 218 единиц техники и 231 человек, передает Kazpravda.kz

Фото: КазАвтоЖол

В субботу в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на автодороге республиканского значения в области Жетысу протяженностью 100 км.

«Ограничение вызвано метелью и плохой видимостью на участке Ушарал-Достык - ст.Коктума-ст.Достык. Действует для всех видов автотранспорта», - сообщили в КазАвтоЖол.

На автодорогах республиканского значения задействовано 218 единиц техники и 231 человек.