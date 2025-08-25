Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Синди Маккейн назвала продовольственную ситуацию в секторе Газа катастрофической, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

"Ситуация катастрофическая. Там очень серьезная проблема недоедания, люди умирают от голода", - сказала она в интервью японскому телеканалу NHK.

По словам Маккейн, ВПП ООН является "крупнейшей и единственной организацией, способной обеспечить продовольствие в объемах, необходимых Газе", однако гуманитарная деятельность затруднена действиями израильских военных.

"Очень сложно, когда на нас направлены пушки, танки и другое оружие", - добавила она.

Со 2 марта 2025 года в сектор Газа перестала поступать помощь от международных гуманитарных организаций и структур ООН.

В мае в качестве альтернативы традиционной системе распределения помощи Израиль при поддержке США установил новую схему организации доставки продовольствия жителям сектора Газа, предполагающую передачу фактически монопольных прав GHF (Фонду гуманитарной помощи Газе) на создание распределительных центров и раздачу продуктов и товаров первой необходимости. План был раскритикован международными организациями, ключевой пункт критики - размещение распределительных центров в свободных от боевых действий "зонах безопасности" на юге Газы, что, по мнению специалистов, может привести к насильственному переселению жителей анклава. Доставка помощи через структуры ООН была частично возобновлена, но операции производятся в ограниченном режиме.

Согласно последним данным Минздрава Газы, общее число палестинцев, погибших в секторе в результате боевых действий, превысило 62 тыс., более 157 тыс. получили ранения, еще сотни умерли от голода.