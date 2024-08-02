В ООН раскритиковали допуск к ОИ провалившей гендерный тест боксерши

Олимпиада
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Айман Аманжолова
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Речь идет о решении МОК допустить Иман Хелиф к ОИ-2024 в Париже

Фото: соцсети Иман Хелиф

Специальный докладчик ООН по вопросу о насилии в отношении женщин и девочек иорданка Рим Альсалем раскритиковала решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить к Играм в Париже провалившую гендерный тест боксершу из Алжира Иман Хелиф, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

В четверг итальянка Анджела Карини, выступающая в весовой категории до 66 килограммов, сдалась после 46 секунд поединка 1/8 финала боксерского турнира Игр против Хелиф. При объявлении победителя итальянка отказалась жать сопернице руку, потом опустилась посреди ринга на колени и заплакала.

Ранее МОК одобрил участие Хелиф в женском олимпийском турнире, несмотря на то, что на чемпионате мира 2023 года в Индии она не смогла пройти гендерный тест, который показал наличие в ее организме XY-хромосом и повышенный уровень тестостерона.

«Карини отдала предпочтение безопасности, но она и другие спортсменки не должны подвергаться такому физическому и психологическому насилию, основанному на их половой принадлежности», - написала Альсалем в соцсети X в комментариях под фотографией, на которой итальянка плачет.

 

#олимпиада #ООН #бокс #гендер #Иман Хелиф

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