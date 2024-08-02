В ООН раскритиковали допуск к ОИ провалившей гендерный тест боксерши

Фото: соцсети Иман Хелиф

Специальный докладчик ООН по вопросу о насилии в отношении женщин и девочек иорданка Рим Альсалем раскритиковала решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить к Играм в Париже провалившую гендерный тест боксершу из Алжира Иман Хелиф, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

В четверг итальянка Анджела Карини, выступающая в весовой категории до 66 килограммов, сдалась после 46 секунд поединка 1/8 финала боксерского турнира Игр против Хелиф. При объявлении победителя итальянка отказалась жать сопернице руку, потом опустилась посреди ринга на колени и заплакала.

Ранее МОК одобрил участие Хелиф в женском олимпийском турнире, несмотря на то, что на чемпионате мира 2023 года в Индии она не смогла пройти гендерный тест, который показал наличие в ее организме XY-хромосом и повышенный уровень тестостерона.