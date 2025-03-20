В ООН сообщили о самой высокой концентрации углекислого газа в атмосфере

В мире,ООН,Экология
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Это произошло впервые за 800 тыс. лет

© David McNew/Getty Images / ТАСС

Концентрация в атмосфере углекислого газа в 2023 году составила 420,0 ± 0,1 ppm (частей на миллион), достигнув самого высокого значения за последние 800 тыс. лет. Об этом говорится в ежегодном докладе о состоянии климата, опубликованном Всемирной метеорологической организацией (ВМО) - специализированным учреждением ООН, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Nauka.tass.ru

По этим данным, вышеуказанное значение на 2,3 ppm превышает показатель 2022 года и составляет 151% от концентрации в доиндустриальный период в 1750 году. Отмечается, что 2023 год на текущий момент остается последним годом, за который у организации имеются сводные годовые данные со всего мира.

Согласно докладу, концентрация двух других ключевых парниковых газов - метана и закиси азота - также обновила максимумы в 2023 году. Так, концентрация метана достигла 1 934 ± 2 ppb (частей на миллиард), а закиси азота - 336,9 ± 0,1 ppb. Это составляет 265% и 125% от доиндустриального уровня соответственно. Авторы доклада отмечают, что данные в реальном времени показывают, что концентрация этих парниковых газов продолжила расти в 2024 году.

В тексте указывается, что рост концентрации газов в атмосфере привел к температурным рекордам, которые фиксировались по всему миру в 2023 и 2024 годах. Не последнюю роль в повышении температур сыграл и переход от похолодания, связанного с погодным феноменом Ла-Нинья, к потеплению, обусловленного Эль-Ниньо.

По оценкам организации, тропические циклоны, паводки, засуха и другие экстремальные природные явления в 2024 году привели к самому большому числу случаев перемещения людей, зарегистрированных за последние 16 лет, обострению продовольственного кризиса и огромному экономическому ущербу.

Ранее в ВМО уже назвали прошедший 2024 год самым жарким в истории наблюдений. Средняя глобальная температура впервые превысила доиндустриальный уровень на 1,5 градуса Цельсия. Новый рекорд среднесуточной глобальной температуры был достигнут 22 июля 2024 года и составил 17,16 градуса Цельсия.

Климат и погода на Земле во многом зависят от состояния двух климатических феноменов - Эль-Ниньо и Ла-Нинья (исп. "мальчик" и "девочка"). Первое ассоциируется с резким потеплением верхнего слоя воды в центральных и восточных регионах Тихого океана, а второе - со снижением их температуры. Эль-Ниньо и Ла-Нинья сменяют друг друга каждые несколько лет, что приводит к заметным перестройкам в круговороте океанических течений и ветров в атмосфере. Подобные сдвиги периодически вызывают засухи в одних регионах Земли и сильные дожди в других. К примеру, "засуха тысячелетия" в Австралии (1996-2010) была спровоцирована в конце прошлого столетия необычно сильным Эль-Ниньо. Она закончилась только после того, как началась новая фаза Ла-Ниньи.

#ООН #рекорд #газ #атмосфера

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