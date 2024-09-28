В Отраре прошла республиканская ярмарка ремесленников

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При поддержке министерства культуры и информации РК и акимата Отрарского района РГКП «Государственный археологический музей-заповедник «Отрар» была организована республиканская ярмарка мастеров ремесел на тему «Производство керамики и древесины вдоль Великого Шелкового пути», направленная на защиту, восстановление и пропаганду национальной культуры и наследия.

Целью данного мероприятия является развитие традиционных и прикладных ремесел, в том числе популяризация искусства производства керамики и деревообработки, развитие внутреннего туризма и создание благоприятных условий для приезжих путешественников.

В ходе мероприятия более 30 мастеров гончарного и деревообрабатывающего искусства из всех регионов страны были признаны лучшими и получили призовые места.