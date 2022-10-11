В память о «казахском соловье»

В Байконыре прошел концерт «Қазақ деген халықтың еркесімін», посвященный столетию со дня рождения легендарной певицы Розы Баглановой.

Значение творческого наследия Розы Баглановой, с легкой руки Динмухамеда Кунаева наз­ванной «казахским соловьем», для музыкального искусства Казахстана сложно переоценить.

Певица, творческий расцвет которой состоялся в суровые годы Великой Отечественной войны, с достоинством и завидным мужеством прошла школу фронтовых концертов, порой выступая перед солдатами в сотнях метрах от линии огня. Ее знаменитая «Ах, Самара-городок» с незамысловатым текстом наряду с «Синим платочком» Клавдии Шульженко стала любимой песней советских солдат, которая придавала силы раненым, поднимала в бой, вдохновляла на подвиги. За мужество и отвагу Роза Багланова имеет ряд фронтовых наград.

Пик ее популярности в Советском Союзе не спадал десятилетия. Везде – от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Ашхабада – певица была долгожданным и любимым гостем. Снискала она и любовь зарубежной публики, побывав с концертами во многих странах: Польше, Венгрии, ГДР, Авст­рии, Чехословакии, Китае, Корее, Бирме, Индии, Канаде, Швеции, Бельгии... Ее заслуги по достоинству оценили и в суверенном Казахстане – Роза Багланова стала единственной певицей, удостоенной высшей государственной награды – «Халық Қаһарманы» («Народный Герой»).

Памятный вечер с множест­вом прекрасных музыкальных номеров был представлен артистами знаменитого Казахконцерта им. Розы Баглановой. Солисты коллектива исполнили известные песни «Аққу», «Күй шашу», «Әдемі-ау», Say something, «Бәрінен де сен сұлу», «Ах, Самара-городок» и многие другие.

Зрители высоко оценили зажигательные номера группы «Азия», заслуженных артисток Казахстана Айжан Нурмагамбетовой и Багдат Самединовой. В финале вечера выступила народная артистка Казахстана Макпал Жунусова с песнями «Фариза қыз», «Биле», «Қазағым». Каж­дое выступление любимицы публики было встречено овациями – зал аплодировал артистке стоя.

К столетию Розы Баглановой в Кызылорде, а певица была родом из этих мест, на цент­ральной площади был открыт памятник народной артистке СССР и Казахстана. Его авторы – архитектор Бауыржан Кененбаев и скульптор Мурат Сыдыков, они оба уроженцы Приаралья. Высота бронзового изваяния певицы вместе с постаментом составляет около шести метров. Памятник стал настоящим украшением Кызылорды.