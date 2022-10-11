Статьи
В память о «казахском соловье»
Наталья Денисова

В Байконыре прошел концерт «Қазақ деген халықтың еркесімін», посвященный столетию со дня рождения легендарной певицы Розы Баглановой.

Значение творческого наследия Розы Баглановой, с легкой руки Динмухамеда Кунаева наз­ванной «казахским соловьем», для музыкального искусства Казахстана сложно переоценить.

Певица, творческий расцвет которой состоялся в суровые годы Великой Отечественной войны, с достоинством и завидным мужеством прошла школу фронтовых концертов, порой выступая перед солдатами в сотнях метрах от линии огня. Ее знаменитая «Ах, Самара-городок» с незамысловатым текстом наряду с «Синим платочком» Клавдии Шульженко стала любимой песней советских солдат, которая придавала силы раненым, поднимала в бой, вдохновляла на подвиги. За мужество и отвагу Роза Багланова имеет ряд фронтовых наград.

Пик ее популярности в Советском Союзе не спадал десятилетия. Везде – от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Ашхабада – певица была долгожданным и любимым гостем. Снискала она и любовь зарубежной публики, побывав с концертами во многих странах: Польше, Венгрии, ГДР, Авст­рии, Чехословакии, Китае, Корее, Бирме, Индии, Канаде, Швеции, Бельгии... Ее заслуги по достоинству оценили и в суверенном Казахстане – Роза Багланова стала единственной певицей, удостоенной высшей государственной награды – «Халық Қаһарманы» («Народный Герой»).

Памятный вечер с множест­вом прекрасных музыкальных номеров был представлен артистами знаменитого Казахконцерта им. Розы Баглановой. Солисты коллектива исполнили известные песни «Аққу», «Күй шашу», «Әдемі-ау», Say something, «Бәрінен де сен сұлу», «Ах, Самара-городок» и многие другие.

Зрители высоко оценили зажигательные номера группы «Азия», заслуженных артисток Казахстана Айжан Нурмагамбетовой и Багдат Самединовой. В финале вечера выступила народная артистка Казахстана Макпал Жунусова с песнями «Фариза қыз», «Биле», «Қазағым». Каж­дое выступление любимицы публики было встречено овациями – зал аплодировал артистке стоя.

К столетию Розы Баглановой в Кызылорде, а певица была родом из этих мест, на цент­ральной площади был открыт памятник народной артистке СССР и Казахстана. Его авторы – архитектор Бауыржан Кененбаев и скульптор Мурат Сыдыков, они оба уроженцы Приаралья. Высота бронзового изваяния певицы вместе с постаментом составляет около шести метров. Памятник стал настоящим украшением Кызылорды.

Популярное

Все
Откровенная правда про устройство мира никому не нужна. Все и так ее знают
Пятерочка
Невиноватая я!
В память о «казахском соловье»
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Тональность заявления Захаровой не соответствует характеру союзнических отношений – МИД РК
Задержку российских и белорусских дальнобойщиков на границе объяснил глава МИИР
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания Правительства РК
Экономическое развитие немыслимо без науки
Когда начнется священный месяц Рамазан в 2023 году
Политическая модернизация: необходимые задачи и неожиданные решения
Жители Жаркына, пригородного поселка Семея, возмущены низким качеством ремонтируемой дороги
Рассылку о призыве России стран-участниц ОДКБ на Донбасс распространяют в соцсетях
Женщину с 7-летней дочерью нашли убитыми в Карагандинской области: версию их смерти рассказала бабушка
Будет ли Казахстан возвращать обратно уклонившихся от мобилизации россиян
Касым-Жомарт Токаев принял участие в форуме сторонников
Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
Учение ОДКБ стартовало в Казахстане
На 10% подорожали отопление и горячая вода для потребителей Караганды
В Карагандинской области, будет построено 17 новых школ, но зато нет денег на ремонт старых
UNESCO чествовала Ахмета Байтурсынова
Застали с рачком
Трое уволены и троим объявлены выговоры в СПК «Тобол» за махинации с сахаром и незаконное предоставление земельных участков
В Уральске школьник умер перед уроком в классе
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Закон Республики Казахстан
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Указ Президента Республики Казахстан
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат

Читайте также

Статьи
Большой спорт начинается с аулов
Статьи
Источник благополучия
Статьи
Казахстанцы – главная ценность страны
Статьи
Жаркие выходные

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]