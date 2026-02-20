Мы будем жить теперь по-новому

Две из восьми уже работают в обновленных условиях. Только вот получить обещанный электронный цифровой билет у павлодарцев пока не получится. Попытаемся разобраться – на какой странице закладка в этой истории и когда будет счастливый конец.

Буквально в последних числах 2025 года власти провели официальную презентацию двух обновленных библиотек – центральной городской на улице Торайгырова и центральной детской им. М. Жаманбалинова на улице Малайсары батыра. Коллективы, вернувшиеся в родные стены после модернизации, встретили гостей в действительно обновленном пространстве. Стильный ремонт и современная мебель, перепланировка с зонированием, новые конференц-залы, передвижные стеллажи для хранения – все сделали качественно и с умом. Главным гостем тогда стал аким области Асаин Байханов: именно ему докладывали о ключевых фишках проекта – цифровых решениях, и даже электронный читательский билет под номером 001 достался главе региона.

Представитель подрядной организации Александр Цой рассказал о цифровизации на основе RFID-технологий, внедряемой в павлодарских библиотеках для интеграции всех функций в специальную библиотечную программу MegaPro учета и обслуживания читателей. Все книги вносятся в каталог этой системы, каждый экземпляр снабжается RFID-меткой, а читатель оформ­ляет электронный билет в виде пластиковой карточки для доступа к цифровым услугам. Здесь установили терминалы самообслуживания, антикражную систему, электронный киоск-книгомат для выдачи и возврата книг по предзаказу. Александр Цой также отметил уникальную функцию: зарегистрированные пользователи с электронным билетом могут получить доступ к библиотечной системе Алматы, пользоваться электронным каталогом и читать литературу онлайн, независимо от того, находятся они в библио­теке или дома. К слову, программа MegaPro уже несколько лет используется библиотечной системой Астаны и Алматы.

В Павлодаре главное серверное оборудование разместили в библиотеке на Торайгырова, откуда цифровая инфраструктура будет распространяться в библио­теку на Малайсары батыра, а в перспективе – и на все остальные. Эту новость в преддверии праздников многие восприняли как новогодний подарок городу – современные пространства делают город только лучше.

По запросу

Работа над этим проектом началась еще несколько лет назад, причем изначально были объе­динены усилия самых разных заинтересованных сторон – неправительственных организаций, урбанистов, спонсоров, а в основе лежали принципы соучаствующего проектирования. Этот метод вовлечения жителей в процесс принятия решений в Павлодаре давно продвигает общественный фонд «Десента», эксперты которого настаивают: благоустройство города – это процесс совместного принятия решений, а мнение и опыт простых горожан считается таким же важным, как знания архитекторов, дизайнеров и администрации.

И перед модернизацией библио­тек необходимо было узнать у работников и посетителей, что им нужно, как это должно работать и каким должно быть пространство в итоге.

– Если говорить масштабно, то библиотеки должны стать сегодня «третьим местом». Современную концепцию «Третьего места» в начале века предложил американский социолог Рэй Ольденбург, который «первым местом» назвал дом человека, «вторым местом» – работу, школу, университет, а вот к «третьему месту» отнес такие городские пространства, которые должны стать якорем общественной жизни. Какие-то клубы, парки, рекреации и в том числе библиотеки. «Третьи места» выполняют важные социальные функции и способствуют развитию гражданского общества. И когда в 2023 году наш фонд в рамках соучаствующего проектирования начал работу над проектом модернизации павлодарских библиотек, в основу была положена концепция «Третьего места», – рассказывает руководитель направления «Урбанистика и соучаствующее проектирование» ОФ «Десента» Юлия Айдаргазина.

Именно «Десента» провела опросы фокус-групп читателей, сотрудников библиотек, экспертные интервью, чтобы понять – чего не хватает пространствам. В деталях обсуждались все темы – от коммуникаций, отсутствующих туалетов и протекающих крыш до недостающей литературы и сетки мероприятий. Проанализировав полученные данные, общественники разработали техническое задание на проектирование – уникальное для каждой из восьми включенных в проект библиотек Павлодара (четырех детских, двух массовых, центральной городской и специализированной для слепых и слабовидящих читателей). Далее проектом занимались уже урбанисты, а в 2025 году к работам приступили подрядчики. Финансировался проект за внебюджетные средства – компания ERG направляла средства на, так скажем, теорию, а фонд «Астана-2020» – на практику.

Суммы, к слову, приличные. Общие данные нигде не звучали, но, например, пресс-служба акима области в релизе к декабрьской презентации двух обновленных локаций писала о финансировании в более 446 млн тенге спонсорских средств.

В ближайшее время должны завершиться работы и в специализированной библиотеке для слабовидящих граждан.

– Идея получилась нетривиальная, все участники подошли к работе с душой. Мы отслеживаем результат, местами встречаем мелкие недочеты – например, где-то двери скрипят, где-то сушилку для рук забыли повесить. Но все это устранимо. Главное, что впервые проведена такая комплексная работа. Сейчас ожидаем завершение модернизации в специализированной библиотеке для слабовидящих читателей, на очереди – реализация проекта в оставшихся пяти библиотеках, – отмечает эксперт.

Ложка дегтя

К сожалению, в этой книжной истории нашлось место и своей ложке дегтя, которая подпортила впечатление от столь красивого проекта. Ею стала давняя привычка казахстанских госструктур торопиться – вот и на этот раз поторопились с презентацией. Да, ремонт в двух библиотеках завершен, пространство преобразилось, только вот цифровой функционал остается недоступным. По крайней мере – для рядовых читателей.

Недавно в детскую библиотеку им. М. Жаманбалинова отправился мой сын – нужно было взять «Недоросль» Фонвизина. Книги не оказалось – она была на руках у другого читателя, поэтому мальчишке рекомендовали звонить и узнавать, когда книгу вернут. И тут мне вспомнилось, что на презентации проекта рассказывали, что электронный читательский билет можно будет использовать для предзаказа. Вот, собственно, за ним я и отправилась в библиотеку.

Но выяснилось, что ни в детской, ни в центральной городской библиотеках их еще не выдают – наладка цифровой системы еще ведется, к созданию каталога на ее базе пока не приступали, и за почти два месяца, прошедших с помпезной презентации, ни один пластиковый читательский билет не выдали после символического под номером 001, врученного акиму области.

В детской библиотеке сообщили, что только на прошлой неделе прошло обучение – с павлодарскими библиотекарями работали приглашенные специалисты из Москвы и Алматы, которые и давали знания по программе MegaPro. Да и система на компьютеры еще недоустановлена.

– Но и без этого наши посетители довольны ремонтом и созданным комфортом. У нас ведь даже кухня появилась, есть wi-fi – школьники порой приходят после занятий, чтобы уроки здесь делать. Для самых маленьких есть кабинет, где кружковые творческие занятия проходят. Конечно же, много мероприятий организовываем и новый конференц-зал этому способствует, – рассказала заведующая детской библиотекой им. М. Жаманбалинова Айнагуль Магзумова.

В центральной городской библиотеке подтвердили, что впереди еще проверка фондов, конвертация базы старого электронного каталога в новую программу, только затем – физическое чипирование книг, а это – более 120 тыс. экземпляров на две библиотеки (очевидно – дело не одного месяца, если не года). Кроме того, продолжается активация карточек для электронных читательских билетов.

Но были и приятные новости – сейчас отдел комплектования занимается распределением первого в этом году поступления новой литературы. На покупку более 1 000 книг выделили примерно 4 млн тенге, и вскоре горожане смогут получить в пользование новые издания, в том числе бизнес-литературу, популярные книги по саморазвитию и психологии, мировые бестселлеры Стивена Кинга, Виктора Гюго, Михаила Булгакова, Артура Конан-Дойля, Рея Брэдбери и других авторов, переведенные на казахский язык. Кстати, во время опроса, проводимого ОФ «Десента» на старте проекта, каждый пятый говорил о том, что библиотекам нужны новые книги.

Нужен продюсер

Откровенно говоря, мое разочарование после похода в обновленную библиотеку было связано не только с тем, что цифровые функции пока еще не доступны. Меня неприятно удивило то, что об этом молчат. Обычно как бывает: если местные власти сказали «а», но забыли про «б», им тут же об этом напоминают в соцсетях – посты с жалобами всегда собирают кучу возмущений. Но про невозможность получить электронный читательский билет или воспользоваться книгоматом, цифровым пунктом самообслуживания никто и не заикался. А ведь посты о презентации модернизированных библиотек под занавес 2025 года были во всех павлодарских пабликах. На вопрос – часто ли приходят с просьбой воспользоваться цифровыми услугами – все мои собеседники ответили уклончиво. Сложилось впечатление, что я была едва ли не второй, кто за все это время попросил выдать электронный читательский билет. Конечно, могу ошибаться, но и переубеждать в этом меня никто не стал.

Это-то и обидно – пространство здесь действительно преобразилось. Тепло, комфортно, уютно, но безлюдно. На мой взгляд, павлодарцы просто не знают, какие возможности сегодня есть в библиотеках. Даже обновленная библиотека работает по старинке. И мероприятия проводятся такие же, как и раньше – литературные гостиные, встречи, посвященные юбилеям и памятным датам, школьники и студенты приходят сюда со своими преподавателями и кураторами. Нужные, интересные мероприятия, но не меняющие ритма жизни библиотеки и не привлекающие новых читателей и посетителей.

Во всем мире лучшие библио­теки сегодня – это социально-культурные проекты с продюсерской моделью управления, с командой кураторов, которые планируют программы, привлекают партнеров, управляют ресурсами и создают опыт для пользователей. В Павлодаре существует около десяти крупных читательских клубов – созданных молодежью, бизнес-объединениями, женскими сообществами. Почему бы не сделать совместный проект с таким клубом? Не разовую посиделку, а стабильную коллаборацию с активным маркетингом. Почему же не может новая библиотека стать площадкой для жизни фотоклубов? А современные «квартирники» молодых музыкантов – разве не альтернатива литературной гостиной?

Продюсирование социальных пространств – это не просто «сделать красивое место», а осознанно спроектировать сценарии общения людей в городской или общественной среде. По сути, это режиссура повседневной жизни: кто здесь встречается, как долго остается, что чувствует и как взаимодействует. Инструменты для этого появились благодаря модернизации: есть зонирование под разные типы активности (тихие, активные, семейные), есть тактильность интерьера, есть узнаваемые локации на карте города – библиотеки стоят на привычных местах.

Очевидно, что павлодарским библиотекам не хватает продюсирования и маркетинга – так уж сложилось, но в XXI веке без этого не обойтись Мы же пока имеем продюсеров креативных пространств в ресторанах, базах отдыха, лаундж-барах, словом, в бизнесе, а библиотеки ждут своего часа…