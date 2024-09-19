В первом квартале грузинские инвесторы вложили в экономику Казахстана $88,5 млн

Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Премьер-министр Олжас Бектенов встретился с первым вице-премьером – министром экономики и устойчивого развития Грузии Леваном Давиташвили, прибывшим в Астану для участия в 12-ом заседании казахстанско-грузинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба правительства

Рассмотрены вопросы взаимодействия в сферах транспорта и логистики, АПК, энергетики, туризма, авиационной отрасли, а также укрепления культурно-гуманитарных связей, сообщила пресс-служба правительства. 

Грузия является важным и надежным партнером на Южном Кавказе. В первом квартале текущего года грузинские инвесторы вложили в экономику Казахстана $88,5 млн, всего за 10 лет объем инвестиций превысил $500 млн. Стороны акцентировали внимание на перспективах в транзитно-транспортной сфере. Через территории двух стран проходят крупные трансконтинентальные транспортные коридоры – кратчайшие пути из Европы в Китай и Юго-Восточную Азию.

«Казахстан и Грузия активно сотрудничают в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. Перевалка грузов по данному маршруту в прошлом году выросла на 65%, за 8 месяцев текущего года на 69% и достигла 2,9 млн тонн. Глава государства уделяет большое внимание развитию Среднего коридора, и мы нацелены довести объемы перевозок по данному маршруту до 10 млн тонн грузов. Для этого правительство принимает последовательные меры по улучшению условий транзита», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Руководитель правительства РК отметил важность продолжения совместной работы по установлению конкурентоспособных тарифных условий, снижению сроков доставки и наращиванию объемов перевозок по маршруту TMTM, в том числе по линии Баку – Тбилиси – Карс. Наряду с этим обозначена необходимость активной цифровизации транспортного коридора, что повысит его привлекательность для международных перевозчиков.

В свою очередь, Леван Давиташвили выразил заинтересованность в укреплении сотрудничества с Казахстаном и отметил в этом особую роль межправительственной комиссии, которая призвана дать новый импульс развитию двусторонних отношений. Участники встречи подтвердили намерение продолжать многоплановую работу для обеспечения динамичного развития торгово-экономического партнерства.

#сотрудничество #Правительство #Грузия

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