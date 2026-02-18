Разный стартовый уровень учащихся из сельских и городских школ заметен не сразу. Он проявляется тихо - в детях, сидящих на последних партах, редко поднимающих руку и постепенно привыкающих к роли «неведимок».

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как отмечает Гульнара Салмен, выпускница Высшей школы образования Nazarbayev University и соосновательница общественного фонда Teach for Qazaqstan, система образования чаще ориентирована на мотивированных и успешных учеников.

«С теми, кому сложнее, она чаще всего не умеет работать, им просто ставят удовлетворительную оценку, чтобы перевести в следующий класс», — считает она.

Гульнара Салмен хорошо знает этот разрыв стартовых позиций. Она родилась в селе и в 1990-е переехала с семьей в Астану. Столкновение с двумя разными образовательными и социальными средами стало не только личной историей, но и профессиональной мотивацией, приведшей к созданию фонда Teach for Qazaqstan в 2022 году. Фонд работает с уязвимыми детьми, адаптируя международную модель подготовки педагогических лидеров под казахстанские реалии как часть движения Teach For All, представленной более чем в 60 странах.

«Наша главная задача – не быть спасателем, а развивать в детях самоосознанность и устойчивость. У детей разные старты в жизни: кому-то нужно сделать один шаг, а кому-то — сотни. Детям с ограниченными ресурсами важно верить в себя и уметь работать системно. Для этого рядом должен быть наставник», — говорит она.

Модель программы соответствует международной практике: после строго отбора участники проходят подготовку и на два года едут работать учителями в регионы. В программу приходят инженеры, экономисты, финансисты, специалисты из бизнеса и госсектора, чтобы получить новую профессию учителя по физике, химии, биологии и другим предметам. Конкурс достаточно высокий: из 900 заявок отбираются около 20 человек.

«Мотивация у участников программы разная. Кто-то, испытав образовательный разрыв, решил повлиять на ситуацию, а кто-то осознал свое призвание быть учителем. Наш лозунг — «Стань учителем, о котором сам когда-то мечтал», мотивирует молодых ребят, меняющих профессию».

За несколько лет через программу прошли около ста человек. Первый поток завершил двухлетний цикл, работают второй и третий, формируется четвертый. Главная задача — не просто закрыть дефицит кадров, а изменить подход к работе с детьми, начиная с внимания, диалога и ощущения, что тебя видят и слышат.

«Много получаем обратной связи: детям нравятся методы обучения, они прогрессивные. Наш принцип — если удалось вовлечь самого уязвимого ребенка, то другие начнут учиться лучше, меняется атмосфера в классе. Расширяя свой кругозор дети начинают мечтать, верить и стремиться к большему».

За цифрами стоят конкретные человеческие истории. Выпускница программы третий год преподает казахский язык и литературу в Балхаше и стала наставником для новых участников. Инженер, пришедший в Teach for Qazaqstan, начал работать учителем физики в моногороде, а затем продолжил карьеру в системе НИШ Талдыкоргана. Многие выпускники остаются в образовании или переходят в государственный сектор, сохраняя бесценный опыт.

«Участники, даже получая лучшие предложения, не бросают программу, потому что проходят сильную личную трансформацию. Они видят другую страну и уровень жизни, и понимают ценность того, что они делают для детей. Конечно, мы хотим, чтобы больше наших людей узнали и задумались об образовательном неравенстве».

В отношении цифровизации и искусственного интеллекта Гульнара Салмен считает, что технологии могут быть полезными инструментами, но не решат фундаментальных проблем. Если нет доступа к интернету, личного пространства и поддержки взрослых, цифровые решения не помогут. Контакт с учителем остаётся ключевым фактором.

«Низкую читательскую грамотность и слабое критическое мышление нельзя заменить технологией. Ребёнку нужен человек рядом — тот, кто будет слушать, помогать увидеть себя и мир шире. Говорить, что у всех детей есть интернет и гаджеты — неправда. Во многих сёлах нет компьютеров, рабочего пространства, стабильного доступа. Мы живём в иллюзии, что включим ИИ — и всё заработает».

Гульнара отмечает, что обучение в Nazarbayev University стало для нее важной точкой профессионального переосмысления. NU сформировал у неё критическое мышление и уверенность в себе.

«В 2013 году, имея опыт работы в школе, я поступила на новую двухгодичную программу Education Leadership. Это было не просто получение диплома, а расширение мышления. Мы изучали реформы образования в Казахстане, сопоставляли с другими странами. Нас учили анализировать, задавать неудобные вопросы и видеть системные пробелы», — вспоминает она.

В этот период Гульнара нашла поддержку как среди сокурсников, так и среди других студентов, разделяющих ее желание сократить образовательное неравенство в стране.

«Со студентами NU мы организовали клуб движения и ежегодно проводим лагеря по робототехнике, английскому, публичным выступлениям. Студенты и выпускники NU выезжают с нами в регионы, участвуют в рекрутинговых и других мероприятиях, сами приходят в программу в качестве участников».

Развивать социальные инновации в образовании, по её словам, непросто. «Иногда казалось, что я толкаю бетон. Но когда появляется команда и критическая масса людей, изменения становятся возможными».

Общественный фонд Teach for Qazaqstan при поддержке SDU, студентов NU, активно масштабируется. На сегодняшний день новые учителя работают в школах Балхаша, Караганды, Аксу и Хромтау.

Это иллюстрирует, как инвестиции в высшее образование возвращаются в виде институциональных изменений. Когда человеческий капитал становится ключевым фактором развития, подобные модели выступают не альтернативой, а необходимым дополнением к государственным реформам.