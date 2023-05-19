В попытке изнасилования маленькой сестры друга подозревают жителя Жетысу

Фото: instagram.com/police_almobl/

Девочка на камеру в присутствии подозреваемого рассказала семье о том, что она пережила. Видео появилось в одном из местных Instagram-пабликов. В подписи к нему говорится, что изнасиловать школьницу друг ее брата пытался в течение 3-4 месяцев. Боясь повторения истории, девочка решила рассказать всё своей маме.

В комментарии Департамента полиции области к посту сообщается, что «проводится досудебное расследование по части 3-1 уголовной статьи «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего лица». В качестве подозреваемого в материалах дела выступает 23-летний житель станции Достык, задержанный и доставленный для дачи показаний в Алакольскую районную полицию».

Расследование уголовного дела взято на особый контроль облдепартамента.