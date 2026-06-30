В приоритете – доступность и эффективность

С момента образования области здесь уже принято в экс­плуатацию 149 новых медицинских объектов. Импульс этой работе дал национальный проект «Модернизация сельского здравоохранения», в рамках которого возведено 59 лечебных учреждений, еще в 13 проведен капитальный ремонт. Благодаря таким темпам удалось обновить 63,8% всего медицинского фонда, причем большая часть этих организаций открыта именно в сельской местности.

Текущий год будет ознаменован завершением сразу нес­кольких важных объектов здравоохранения. В рамках обновления инфраструктуры после реконструкции и модернизации введут в эксплуатацию центральные районные больницы Панфиловского, Кербулакского, Аксуского районов, а также областную детскую больницу в Талдыкоргане. До конца года в областном цент­ре распахнет двери и еще одна поликлиника, рассчитанная на 500 посещений в смену.

Параллельно со строительством зданий идет техническое переоснащение. За прошлый год автопарк скорой помощи пополнился 29 единицами санитарного транспорта, а в клиники было закуплено 165 единиц высокотехнологичного оборудования. Финансирование продолжается и сейчас, благодаря чему уровень оснащенности медорганизаций региона современной аппаратурой достиг 93%.

Новые стены не лечат без квалифицированных специалис­тов, и область Жетысу первой в республике внедрила прогрессивные меры поддержки врачей. Прибывающим в регион медикам выплачивают едино­временные подъемные пособия в размере от 5 до 10 млн тенге. Итого за 2024–2025 годы 153 молодых специалиста привлечены в регион (57 из них уехали работать в села, 96 – в города), 47 врачей получили служебные квартиры. За счет местного бюджета 151 специа­лист получил гранты на обучение в резидентуре. В 2026-м 43 выпускника-резидента пополнят штаты больниц.

На сегодняшний день в сис­теме здравоохранения региона трудятся более 8 тыс. медработников. Чтобы их квалификация соответствовала мировым стандартам, врачи регулярно проходят переподготовку в ведущих клиниках Турции, Германии и России.

Важным шагом для местной науки стало подписание меморандумов между Областной многопрофильной клиникой, Южно-Казахстанской медицинской академией и Казах­станским медицинским университетом. Создание совместной учебной научно-производственной базы позволило врачам региона успешно проводить сложнейшие высокотехнологичные операции и оперативно внедрять инновационные методы диагностики на местах, спасая жизни каждый день.