В своем Послании Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что широкое проникновение цифровых технологий в повсе­дневную жизнь людей сопровождается ростом количества разного рода мошенничеств. Именно поэтому в современных реалиях знание основ экономики и финансов, обладание элементарными цифровыми навыками становится особенно важным.

– Правительству совместно с финрегуляторами необходимо внедрить в школах и вузах образовательные программы по основам финансовой грамотности и цифровой гигиены. Это усилит иммунитет казахстанцев к разного рода мошенническим схемам. Всем уполномоченным органам требуется принять решительные меры противодействия мошенничеству и сопутствующим правонарушениям, от которых страдают добропорядочные граждане, – подчеркнул Глава государства.

Послание Президента придало новый импульс развитию системы национальной кибербезопас­ности, считает начальник отдела Института законодательства и правовой информации доктор философии Тимур Авенов.

– В условиях стремительной цифровизации особое внимание уделено защите граждан от киберугроз и мошеннических схем. Одним из ключевых достижений является институционализация работы по цифровой грамотнос­ти – от внедрения программ цифровой гигиены в образовательных учреждениях до широких просветительских инициатив, направленных на повышение финансовой и правовой культуры населения. Отдельного внимания заслуживает курс на профилактику цифровых правонарушений, – комментирует эксперт.

Глава государства обозначил необходимость разработки современного законодательства, позволяющего эффективно реа­гировать на новые формы киберпреступности. В связи с этим работа над Законом «О профилактике правонарушений» открывает возможности для комплекс­ного регулирования вопросов безопасности в цифровой среде. Такой подход свидетельствует о стратегическом видении государства, которое ориентируется не только на реагирование, но и на упреждение угроз.

– В международном измерении Казахстан демонстрирует готовность быть активным участником регионального сотрудничества. Инициатива Президента по созданию устойчивых каналов взаимодействия с государствами Центральной Азии в сфере кибербезопасности отражает понимание глобальной природы современных киберугроз. Это особенно важно, поскольку трансграничный характер киберпреступлений требует объединенных усилий и координации между странами, – уверен Тимур Авенов.

Таким образом, констатирует экс­перт, Послание Главы государства определило кибербезопасность как один из ключевых приоритетов национальной политики. Принятые меры и поставленные задачи не только усиливают защиту граждан и государственных институтов, но и формируют образ Казахстана как государства, способного предлагать современные и системные решения в цифровой эпохе.

О необходимости усиления борьбы с телефонными и интернет-мошенничествами Глава государства высказался и во время расширенной коллегии правоохранительных органов, назвав их одной из наиболее острых проблем в сфере общественной безопасности.

– Превентивная работа здесь обретает особое значение. Крайне важно обеспечить надежную защиту персональных данных наших граждан. Для повышения финансовой грамотности населения, формирования в обществе иммунитета к мошенническим схемам предстоит усилить совместную работу с депутатами всех уровней, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По данным МВД РК, лидирующее место в структуре общеуголовной преступности занимают мошенничества, из которых около половины составляют преступления, совершенные с использованием интернет-пространства. Только за семь месяцев 2025 года зарегистрировано 14 тыс. интернет-мошенничеств (за аналогичный период 2024-го – 11 765).

В структуре МВД создан отдельный департамент по противодействию киберпреступности и соответствующие подразделения в регионах. После установления технического заслона совместно с операторами связи было заблокировано 69 млн фрод-звонков с подменных номеров, параллельно проводится работа по выявлению SIМ-боксов.

– Взаимодействие осуществляется в рамках Антифрод-цент­ра с банками второго уровня. С начала функционирования этой платформы было создано 69 тысяч инцидентов. По подозрительным финансовым операциям заблокировано 2,2 миллиарда тенге, – сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Жандос Сүйінбай.

Осуществляется международное сотрудничество. После получения приглашения о присоединении к Конвенции Совета Европы о компьютерных прес­туплениях Казахстан получил статус страны-наблюдателя.

Чаще всего жертвами мошенничества становятся люди старшего поколения. 5 648 потерпевших – женщины, 6 543 – жители городской местности, 1 897 – работники частных структур, 1 254 – не имеющие постоянной работы или безработные, 344 предпринимателя. Также 22 несовершеннолетних стали жертвами интернет-мошенничества за последние полгода.

Преступные схемы постоянно обновляются. В связи с этим МВД предупреждает о необходимых мерах предосторожности. Чтобы не попасться на уловки мошенников, необходимо соблюдать рекомендации. Например, не следовать телефонным инструкциям «работников банков, инвестиционных компаний, правоохранительных органов» об оформлении кредитов, продаже имущества и переводе денег на безопасные счета либо оформлении займов. Важно помнить, что правоохранительные органы не проводят специальных операций по телефону.

Не стоит также доверять звонкам от представителей сотовых компаний, которые сообщают об истечении срока пользования абонентского номера и предлагают продлить услугу в онлайн-режиме. Нельзя никому сообщать свои персональные данные, реквизиты банковских карт, передавать квитанции о переводах, а тем более SMS-коды и кодовые слова.

Нужно пользоваться только официальными AppStore и Play Market и не устанавливать по просьбе посторонних лиц сомнительные мобильные приложения. Не переходите по ссылкам, которые нап­равляют якобы для оплаты или содержатся в спам-рассылках, они могут оказаться фишинговыми. Желательно регулярно менять пароли доступа к услугам банкинга, использовать 3D-защиту и другие меры безопас­ности, предлагаемые банками, проверять движение средств на своих счетах.

– Гражданам, имеющим пожилых родственников и знакомых, необходимо разъяснять, какие способы мошенничества сущест­вуют и как себя вести во время телефонной атаки. А именно не вести диалог с мошенниками, прекратить разговор как можно раньше и позвонить родственникам, – поясняет Жандос Сүйінбай. – Если пожилой человек получает пенсию на банковскую карту, помогите ему безопасно снять нужную сумму либо предложите родственнику передать карту вам.

К любым предложениям о вложении средств стоит относиться с особой осторожностью и не спешить расставаться с деньгами ради сомнительных инвестпроектов. В ходе постоянного мониторинга интернет-пространства выявляются ресурсы с признаками мошенничеств и финансовых пирамид. Информация о них отправляется в систему «Кибернадзор» для дальнейшего блокирования.

В случае если с вашего телефона или банковской карты все же похитили деньги, следует в тот же в день обратиться в банк с требованием заблокировать счет, запретить перевод на другие счета, а также приостановить обслуживание тех счетов, на которые были перечислены ваши денежные средства. После получения ответа от банка с выпиской по счету следует немедленно обратиться в полицию.

Стоит добавить, что 16 июля Глава государства подписал закон, вводящий уголовную ответственность за дропперство, то есть за незаконное предоставление доступа к банковским картам и счетам для кибермошенников. Работа в данном направлении продолжается.