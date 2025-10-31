Иллюстративное фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Столько средств компания собрала за два года - в период с января 2022-го до конца 2023-го, передает корреспондент Kazpravda.kz

Эти факты были вскрыты в результате проверки, проведенной сотрудниками Департамента по регулированию естественных монополий по Костанайской области еще в прошлом году по поручению региональной прокуратуры.

Ранее подобные нарушения были выявлены в других регионах Казахстана, потому-то местный надзорный орган и решил внимательнее присмотреться к деятельности костанайского филиала. И не зря.

По результатам проверки возбуждено административное производство с наложением штрафа и предписанием о возвращении незаконно собранных с костанайцев средств.

Но вот что любопытно – штраф в размере 5,9 млн тенге организация оплатила сразу, а вот возвращать деньги потребителям не спешит. И это при том, что предписание должно было быть исполнено еще в прошлом году. На сегодняшний день из 118 млн тенге костанайцам вернули лишь 38 млн тенге.