В QazaqGaz Aimaq незаконно взимали плату за подключение газа в Костанае

Нефть и Газ
96
Валентина Марущенко
собственный корреспондент по Костанайской области

За два года сумма незаконных сборов составила 118 млн тенге

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Столько средств компания собрала за два года - в период с января 2022-го до конца 2023-го, передает корреспондент Kazpravda.kz

Эти факты были вскрыты в результате проверки, проведенной сотрудниками Департамента по регулированию естественных монополий по Костанайской области еще в прошлом году по поручению региональной прокуратуры.

Ранее подобные нарушения были выявлены в других регионах Казахстана, потому-то местный надзорный орган и решил внимательнее присмотреться к деятельности костанайского филиала. И не зря.

По результатам проверки возбуждено административное производство с наложением штрафа и предписанием о возвращении незаконно собранных с костанайцев средств.

Но вот что любопытно – штраф в размере 5,9 млн тенге организация оплатила сразу, а вот возвращать деньги потребителям не спешит. И это при том, что предписание должно было быть исполнено еще в прошлом году. На сегодняшний день из 118 млн тенге костанайцам вернули лишь 38 млн тенге.

- Сроки давно истекли, потому что QazaqGaz Aimaq не исполнило предписание и обжаловало его в суде, который и проиграло. Теперь в связи с установленным ими порядком возвращения денег, вопрос сильно затягивается. Изначально мы просили, чтобы они вернули средства на счета людей, но компания заявила, что будет возвращать деньги только на основании заявлений потребителей. А это процедура не быстрая, поскольку потребитель должен к ним прийти, написать заявление, указать номер счета, и лишь после этого производится процедура возврата. Соответственно, тем, кто не обратится за перерасчетом, деньги возвращать не будут. Мы понимаем, что это может длиться годами, а потому продлили срок исполнения предписания до конца текущего года, - рассказала руководитель отдела контроля ДКРЕМ по Костанайской области Гульнара Такенова.

#Костанай #газ #подключение #QazaqGaz Aimaq

