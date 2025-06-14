В регионе построят 12 новых организаций образования

Образование
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Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

В 2025 году планируется ввес­ти в эксплуатацию шесть школ в рамках национального проекта «Келешек мектептері». В них смогут учиться более пяти тысяч учеников в одну смену.

фото РСК

По данным регионального управления образования, три из шести школ строятся в областном центре, каждая на 900 мест. Еще одну на 1 200 мест возведут в городе Кульсары Жылыойского района. Остальные – в Курмангазинском районе (в селах Курмангазы и Аккол). Здесь строятся­ школы, рассчитанные на 600 учеников каждая.

В школах создаются все необходимые условия как для учеников, так и для учителей. Особое внимание уделено безопасности: устанавливаются камеры видео­наблюдения, подключенные к оперативному центру управления. Предусмотрены отдельные блоки для младших и старших классов.

Для преподавателей новых школ комфортные условия приносят немало позитивных эмоций. Учитель географии Маржан Асанкызы работает в городской школе № 50 с момента ее открытия.

– С первого дня работы удивляюсь тому, насколько здесь все продумано и для учителя, и для ученика. Просторные и светлые кабинеты, зоны отдыха с мебелью – все это создает особую атмосферу. Учить в таких условиях – настоящее удовольствие, – рассказывает Маржан Асанкызы.

Школа построена по новым стандартам и принципам инклюзии. Здесь предусмотрены и условия для обучения детей с особыми образовательными потребностями.

– Есть пандусы, лифты, адаптированные санузлы, специальные кабинеты. Работают педагоги и специалисты, которые сопровождают особенных детей. Отдельного внимания заслуживает и инфраструктура школы. Все кабинеты оснащены современной техникой, интерактивными досками, цифровыми микроскопами и другим необходимым оборудованием, – отметила Маржан Асанкызы.

Как говорят специалисты, эти школы помогут решить проб­лему трехсменного обучения в регионе. Напомним, в прошлом году три из 12 запланированных в рамках проекта на 2023–2025 годы комфортные школы уже были сданы в эксплуатацию. Они рассчитаны на обучение 2 700 детей в одну смену.

#школа #Комфортная школа #Келешек мектептері

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