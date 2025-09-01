В Риддере открылась современная школа на 600 мест

Образование
135

Торжественное открытие новой школы №12, рассчитанной на 600 мест сегодня состоялось в Риддере

Образовательное учреждение построено в рамках национального проекта «Келешек мектептерi» и стало одним из наиболее значимых социальных объектов города, сообщает Kazpravda.kz 

Торжественную линейку посетил аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов в ходе рабочей поездки в Риддер.

- Создание таких школ — это инвестиции в будущее. Для нас важно, чтобы дети учились в комфортных и безопасных условиях, а педагоги имели все возможности для качественной работы. Это фундамент развития города и региона, — отметил аким области.

Новая школа полностью соответствует современным стандартам образования. Здесь оборудованы просторные и светлые классы, специализированные предметные кабинеты, актовый и спортивный залы, а также установлена вся необходимая техника для цифрового обучения.

- У нас никогда не было такого количества оборудования, это действительно «школа будущего», — поделилась эмоциями завхоз учебного учреждения.

Родители и педагоги признаются, что долго ждали этого события. Теперь сотни детей смогут получать знания в комфортных условиях, а школа станет центром не только учебной, но и культурной жизни.

- В такой классной школе даже стыдно не сделать уроки или плохо учиться, — говорят ученики.

Отметим, что впервые в этом году за парты в этой школе сели более 30 детей. Открытие нового образовательного учреждения в Риддере — это шаг к повышению качества образования и к созданию равных возможностей для подрастающего поколения.

#школа #Риддер #открытие

Популярное

Все
Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу «Трансалтайский диалог»
Токаев выступил на заседании Совета глав государств ШОС
Саммит ШОС: подписаны важные соглашения и декларации
Глава государства: Казахстан поддерживает учреждение центров ШОС по борьбе с вызовами и угрозами безопасности
Президент предложил создать офис ШОС при МФЦА
Президент выдвинул идею создать Центр изучения водных проблем ШОС в Казахстане
ШОС может стать флагманом развития искусственного интеллекта - Глава государства
Подпольный спиртзавод и майнинг: ОПГ выявили в Жамбылской области
Две новые школы распахнули двери в Кызылординской области
Возвращенные прокуратурой активы - во благо народа!
«30 добрых дел» — мечты детей сбываются в небе
Инвестор Топ-10 в экономику Казахстана
В Риддере открылась современная школа на 600 мест
В Семее открылась новая школа на 600 мест
Президент призвал к реформированию ООН
Глава государства принял участие в саммите «ШОС плюс»
Токаев поддержал идею создания Банка развития ШОС
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Новую школу построят в Атырау
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В погоне за «зайцами»
«Врата ада» могут погаснуть
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Ради хайпа
В работе Documentolog выявили признаки злоупотребления доминирующим положением
Стали ездить по правилам
Казахстанец впервые победил на конкурсе «Новая волна»
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Токаев принял спецпосланника Президента Конго
Рис с высокой водоэффективностью вывели в Казахстане
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Страна наращивает экспортный потенциал в новой глобальной реальности
Казахстанцев предупредили о мошенничестве с детьми через игры и мессенджеры
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
День строителя

Читайте также

В Семее открылась новая школа на 600 мест
Две новые школы распахнули двери в Кызылординской области
Новый учебный год: профориентация станет приоритетом со шко…
AI-Sana в помощь студентам

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]