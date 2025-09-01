Торжественное открытие новой школы №12, рассчитанной на 600 мест сегодня состоялось в Риддере

Образовательное учреждение построено в рамках национального проекта «Келешек мектептерi» и стало одним из наиболее значимых социальных объектов города, сообщает Kazpravda.kz

Торжественную линейку посетил аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов в ходе рабочей поездки в Риддер.

- Создание таких школ — это инвестиции в будущее. Для нас важно, чтобы дети учились в комфортных и безопасных условиях, а педагоги имели все возможности для качественной работы. Это фундамент развития города и региона, — отметил аким области.

Новая школа полностью соответствует современным стандартам образования. Здесь оборудованы просторные и светлые классы, специализированные предметные кабинеты, актовый и спортивный залы, а также установлена вся необходимая техника для цифрового обучения.

- У нас никогда не было такого количества оборудования, это действительно «школа будущего», — поделилась эмоциями завхоз учебного учреждения.

Родители и педагоги признаются, что долго ждали этого события. Теперь сотни детей смогут получать знания в комфортных условиях, а школа станет центром не только учебной, но и культурной жизни.

- В такой классной школе даже стыдно не сделать уроки или плохо учиться, — говорят ученики.

Отметим, что впервые в этом году за парты в этой школе сели более 30 детей. Открытие нового образовательного учреждения в Риддере — это шаг к повышению качества образования и к созданию равных возможностей для подрастающего поколения.