В России истекает период послаблений для мигрантов из-за пандемии

Фото: kazembassy.ru
Период послаблений для иностранных граждан, введенный в России из-за пандемии коронавирусной инфекции, истекает 30 сентября. Мигрантов, которые не урегулировали свой правовой статус, с 1 октября могут выдворить из страны, сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.    

"Завтра истекает срок действия 364-го указа Президента РФ от 15 июня 2021 года. Но эта дата, 30 сентября, хотелось бы, чтобы она не пугала тех лиц, которые законно находятся в РФ", - сказала она, отметив, что для этих граждан ничего не изменится.

Казакова пояснила, что для мигрантов, находящихся на территории России легально, действие разрешительных документов, если они заканчиваются, с 15 марта 2020 года по 30 сентября 2021 года, продлевается до 30 декабря 2021 года. "Все те иностранные граждане, которые пришли к нам и встали на миграционный учет, а это более 1 млн человек, для них это все будет действовать", - отметила она.

Вместе с тем иностранцы, которые находятся на территории России нелегально, могут до 30 сентября посетить миграционные подразделения МВД и встать на миграционный учет. "Для той категории иностранных граждан, которая окажется после 30 сентября на нелегальном положении, будут действовать нормы 115-го Федерального закона, который, соответственно, позволяет сотрудникам органов внутренних дел принимать меры административного воздействия, вплоть до удаления с территории РФ", - отметила Казакова.

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России также отметила, что правовое положение иностранных граждан на территории РФ связано с режимом открытия границ и транспортным сообщением с тем или иным государством. "На сегодняшний день Правительством принято решение, что таких государств в перечне, с которых сняты все ограничения, их нет. Поэтому мы и говорим о том, что на сегодняшний день легально находящиеся иностранные граждане на территории РФ могут ни о чем не переживать", - отметила она.

По словам Казаковой, до 30 декабря мигранты могут обратиться в территориальные органы МВД, чтобы изменить цель въезда и получить разрешительные документы для осуществления трудовой деятельности. "После того, как Правительством РФ будем принято решение о снятии любых ограничений по транспорту с той или иной страной, - вот тогда для иностранных граждан этого государства, будет еще 90 суток для того, чтобы было возможно уехать с территории РФ", - пояснила она.

Всего в настоящее время в России находятся 7 млн иностранных граждан.

Напомним, в апреле 2020 года Президент России Владимир Путин подписал указ, положения которого позволили всем иностранным гражданам временно оставаться и работать в стране на законных основаниях. Кроме того, нарушителям дали возможность урегулировать свой правовой статус без каких-либо санкций. Действие указа неоднократно продлевалось. Льготный режим для иностранцев истекал 15 июня, но позже был продлен до 30 сентября.

