В Сенате обсудили ключевые аспекты подготовки военных кадров

Сенат
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Депутаты Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности провели заседание на тему «Военное образование и наука: востребованность выпускников, их трудоустройство, научные кадры, послевузовское и дополнительное обучение в военных учебных заведениях», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты

Фото: пресс-служба Сената

Председатель Комитета Андрей Лукин подчеркнул ключевую роль военного образования в обеспечении национальной безопасности страны. По его словам, современные вызовы в области безопасности требуют от руководителей вооруженных сил не только владения военными навыками, но и умения использовать гибкие и комплексные подходы к управлению войсками, предотвращению и разрешению конфликтных ситуаций.

«Военные вузы играют ключевую роль в подготовке специалистов, способных эффективно действовать в условиях меняющихся угроз и задач. Миссия военных учебных заведений состоит в создании системы подготовки, интегрирующей образование и науку. Это залог подготовки офицеров, обладающих необходимыми знаниями и навыками для противодействия вызовам современных военных действий», – отметил Лукин.

В рамках заседания также обсуждались актуальные вопросы использования искусственного интеллекта в военном деле, интеграции гражданской и военной науки, улучшения материально-технической базы образовательных учреждений, а также работа военных кафедр при вузах страны. Среди ключевых тем также были кадровая стабильность в вооруженных силах и международное сотрудничество в области гражданской обороны.

Заседание продемонстрировало необходимость совершенствования военного образования для подготовки профессионалов, способных решать сложнейшие задачи современного мира. Участники подчеркнули значимость внедрения передовых технологий в обучение и научные исследования. В ходе встречи были озвучены предложения, направленные на обеспечение устойчивого развития системы военного образования, а также высказаны мнения о важности привлечения молодых кадров в военные структуры и сохранения их в долгосрочной перспективе.

#Сенат #военные кадры

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