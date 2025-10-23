В Сенате состоялась презентация законов «О республиканском бюджете на 2026–2028 годы» и «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и местными бюджетами на 2026–2028 годы», передает Kazpravda.kz

Фото: Сенат

По данным пресс-службы Сената, вице-министр финансов Абзал Бейсенбекулы представил Закон «О республиканском бюджете на 2026–2028 годы», подготовленный на основе прогноза социально-экономического развития до 2028 года. Доходы бюджета в 2026 году прогнозируются в объеме 23,1 трлн тенге, из них собственные доходы - 19,2 трлн тенге. Рост обеспечат экономическое развитие, внедрение нового Налогового кодекса и повышение эффективности администрирования. Дефицит бюджета составит 2,5% ВВП, к 2028 году снизится до 0,9%.

Бюджет сохраняет социальную направленность: на социальную сферу предусмотрено 10,8 трлн тенге, в том числе 6,8 трлн - на выплаты и 4 трлн - на развитие образования, здравоохранения, культуры, туризма и спорта. В здравоохранении начнется переход к страховой модели, в культуре - постепенный переход части организаций на самофинансирование. На развитие реального сектора экономики предусмотрено 3,6 трлн тенге - на 471 млрд больше, чем в текущем году. Средства направят на поддержку агропромышленного комплекса, инфраструктуры, бизнеса и цифровизации. На силовой блок выделено 3 трлн тенге, что составит 1% ВВП.

В свою очередь, представители Министерства национальной экономики представили прогноз социально-экономического развития страны на 2026–2028 годы и основные подходы к формированию бюджета. Согласно базовому сценарию, ожидается устойчивый рост ВВП, снижение ненефтяного дефицита с 8,3% ВВП в 2022 году до 2,7% к 2028 году и увеличение доли ненефтяных доходов в структуре бюджета.

Доходы республиканского бюджета прогнозируются на уровне 19,2 трлн тенге в 2026 году, 21,2 трлн — в 2027-м и 23,2 трлн тенге - в 2028 году. Расходы составят соответственно 27,7 трлн, 28,8 трлн и 29,8 трлн тенге. Размер гарантированного трансферта из Национального фонда сохранится на уровне 2,77 трлн тенге ежегодно. В проекте отражены меры по повышению эффективности государственных расходов, укреплению бюджетной дисциплины и улучшению управления государственными финансами.