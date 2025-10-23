В Сенате представили проект республиканского бюджета на 2026–2028 годы

Сенат
46

В Сенате состоялась презентация законов «О республиканском бюджете на 2026–2028 годы» и «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и местными бюджетами на 2026–2028 годы», передает Kazpravda.kz 

Фото: Сенат

По данным пресс-службы Сената, вице-министр финансов Абзал Бейсенбекулы представил Закон «О республиканском бюджете на 2026–2028 годы», подготовленный на основе прогноза социально-экономического развития до 2028 года. Доходы бюджета в 2026 году прогнозируются в объеме 23,1 трлн тенге, из них собственные доходы - 19,2 трлн тенге. Рост обеспечат экономическое развитие, внедрение нового Налогового кодекса и повышение эффективности администрирования. Дефицит бюджета составит 2,5% ВВП, к 2028 году снизится до 0,9%.

Бюджет сохраняет социальную направленность: на социальную сферу предусмотрено 10,8 трлн тенге, в том числе 6,8 трлн - на выплаты и 4 трлн - на развитие образования, здравоохранения, культуры, туризма и спорта. В здравоохранении начнется переход к страховой модели, в культуре - постепенный переход части организаций на самофинансирование. На развитие реального сектора экономики предусмотрено 3,6 трлн тенге - на 471 млрд больше, чем в текущем году. Средства направят на поддержку агропромышленного комплекса, инфраструктуры, бизнеса и цифровизации. На силовой блок выделено 3 трлн тенге, что составит 1% ВВП.

В свою очередь, представители Министерства национальной экономики представили прогноз социально-экономического развития страны на 2026–2028 годы и основные подходы к формированию бюджета. Согласно базовому сценарию, ожидается устойчивый рост ВВП, снижение ненефтяного дефицита с 8,3% ВВП в 2022 году до 2,7% к 2028 году и увеличение доли ненефтяных доходов в структуре бюджета.

Доходы республиканского бюджета прогнозируются на уровне 19,2 трлн тенге в 2026 году, 21,2 трлн — в 2027-м и 23,2 трлн тенге - в 2028 году. Расходы составят соответственно 27,7 трлн, 28,8 трлн и 29,8 трлн тенге. Размер гарантированного трансферта из Национального фонда сохранится на уровне 2,77 трлн тенге ежегодно. В проекте отражены меры по повышению эффективности государственных расходов, укреплению бюджетной дисциплины и улучшению управления государственными финансами.

#Сенат #бюджет #законопроект

Популярное

Все
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Необъятный мир наследия великого Абая
Не хватило опыта для победы
Мажилис утвердил бюджет на 2026–2028 годы
Музыкальное наследие тюркского мира
Тысячи спасенных жизней
Шымкентский НПЗ отметил 40-летие рекордными достижениями
Успей купить по приятной цене!
Финальные поединки в Семее
Обменялись опытом, наладили контакты
Стратегическое партнерство укрепляется
Жүз домбыра – бір үн
Имя Кудайбергена Калиева для многих – символ труда и верности родному краю
Крылатое наследие номадов
Новую спецтехнику получили лесники
Kia: тандем человека и высоких технологий
Привлечение инвестиций минимизирует тарифы
Высокая честь – Родину беречь
Чувствовать себя равноправными членами общества
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Стали известны имена финалисток конкурса Miss Astana 2025
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
Арман Шаккалиев: В Казахстане двукратно увеличат закуп продукции у сельхозтоваропроизводителей
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
Каждый второй выпускник Алматинской области поступил на грант
Поручение Президента: Правительство разработало меры по улучшению жизни граждан
Казы и шужык в вакуумной упаковке
Французская награда вручена Диане Ашимовой
Артефакты «Таңбалы» поразили зарубежных ученых
Семь дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах
Продкорпорация объявила цены на зерно
Аграрии, работающие в мегаполисах лишены господдержки - сенатор
Марат Байкамуров стал чемпионом "Қазақстан Барысы – 2025"
Атака на Оренбургский ГПЗ: газоснабжение Казахстана не затронуто – Минэнерго
Как защитить ваши деньги от взысканий
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

Сенаторы предложили ряд поправок в закон об ИИ
Ашимбаев требует привлекать к ответственности авторов дипфе…
Спикер Сената наградил лауреатов конкурса «Мерейлі отбасы»
Реализацию задач Президента по цифровой трасформации обсуди…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]