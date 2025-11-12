Были затронуты такие важные для подростков темы, как буллинг, вымогательство и другие виды правонарушений, зачастую совершаемые несовершеннолетними. Особое внимание полицейские уделили значимости взаимного уважения, поддержки и ответственности.

Учащимся в очередной раз напомнили: необходимо осознанно относиться к своим поступкам и не быть равнодушными к насилию или давлению. Также акцент был сделан на правовой ответственности несовершеннолетних

Цель подобных мероприятий, как пояснили в областном департаменте полиции, укрепление доверия между молодежью и сотрудниками органов внутренних дел, а также формирование гражданской ответственности, осознание важности соблюдения закона и общественного порядка.