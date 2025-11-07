У дома, где жила великая актриса, народная артистка Казахстана Айша Абдуллина, состоялось трогательное и значимое событие – открытие мемориальной доски в ее честь. Это место, когда-то наполненное звуками репетиций, голосами учеников и вдохновением подлинного искусства, стало теперь символом национальной памяти.

Открытие доски собрало не просто прохожих и зрителей. К дому Айши-апай пришли те, кому дороги ее личность, творчество, школа жизни. Представители интеллигенции, деятели культуры и театра, студенты и молодежь – все они отдали дань памяти актрисе, посвятившей сцене всю свою долгую жизнь.

Много десятилетий назад, переступив порог двухгодичной театральной студии при Казахском драматическом театре, юная Айша и не подозревала, что однаж­ды станет легендой национальной сцены. Увлечение театром превратилось в ее судьбу. Дар блистать на сцене, похоже, был заложен природой: вступительные испытания она прошла без труда и сразу после окончания студии была принята в профессиональную труппу.

В театре Айша Абдуллина быс­тро стала примой, сыграв десятки главных ролей в пьесах самых разных жанров. Уже в 26 лет ей было присвоено звание заслуженной артистки Казахской ССР, а в 1958 году – звание народной артистки республики.

Родившись в начале прошлого века, Айша-апай прошла путь не только великой актрисы, но и педагога, наставницы поколений. Ее жизнь – это история казахского театра в лицах, пос­тановках, эмоциях.

Она пришла в искусство в переломное время, когда театр только становился голосом народа. Уже тогда в ее игре чувствовались глубина, искренность и внутреннее достоинство. Она не играла роли – она ими жила. Ее героини – сильные, нежные, гордые и мудрые, как и она сама.

Каждая сыгранная ею роль – не просто театральный образ, а отражение эпохи, человеческих чувств, мечтаний и переживаний. Это искреннее служение искусству, в котором нет места фальши. Благодаря таким людям театр остается живым – не музеем, а сердцем культуры. Каждое ее появление на сцене было событием. Каждая реплика звучала как исповедь, а ее образы становились зеркалом народа и времени.

Первая отечественная актриса, воплотившая на сцене образ Дез­демоны, за 64 года работы в областном казахском драматическом театре им. Ж. Шанина сыграла более 200 ролей. Она выходила на сцену даже после девяноста лет!

Зрители помнят ее в образах Беатриче в комедии К. Гольдони «Слуга двух господ», Гертруды в «Мачехе» О. Бальзака, Арины Галчихи в «Без вины виноватые» А. Островского, Куртки в драме «Қарақыпшақ Қобыланды»

М. Ауэзова и многих других.

– Мы вместе работали, советовались, обсуждали роли, – вспоминает актриса Айжан Жумабекова. – Это именно Айша Абдуллина позвала меня в Южно-Казахстанский областной драматический театр, как только мы познакомились. Очень добрая, женственная, интеллигентная, она – моя любимая актриса. Мы были партнерами по сцене, дуб­лировали роли. Я называла ее мамой. Мне так не хватает ее…

Айжан Жумабекова говорит, что дом, в котором жила великая актриса, был домом театра: там обсуждали роли, читали пьесы, рождались новые идеи. И при всей своей известности хозяйка квартиры оставалась простой, теплой, настоящей.

Дом по улице Аскарова, 32, где жила Айша Абдуллина, теперь стал не просто адресом. Это памятное место, символ благодарности народа, выраженный в бронзе и камне. Это урок любви к искусству, уважения к старшим и преданности делу.

Имя Айши Абдуллиной давно вышло за пределы одной сцены и стало символом культурного наследия Казахстана. Ее сценическая биография стала воплощением национального духа, красоты и мудрости казахской женщины.

Коллеги по сцене отмечали, что Айша Абдуллина никогда не ограничивалась личной славой. Она щедро делилась опытом с молодыми артистами, многие из которых сегодня – ведущие актеры страны. Но главное, чему она учила, – честности перед собой и перед зрителем.

Особую атмосферу церемонии открытия мемориальной дос­ки придало присутствие Героя Труда Казахстана, выдающегося актера Асанали Ашимова. Он специально приехал из Алматы, чтобы почтить память своего учителя и коллеги, ставшей для него духовным наставником. Его слова, наполненные уважением и любовью, стали кульминацией церемонии.

– Айша-апай – это не просто актриса. Это школа. Это явление. Это казахская сцена в ее подлинном звучании, – отметил Асанали Ашимов. – Она не просто блистала на сцене, она создала школу, где молодые актеры учились не только профессии, но и жизни. Она учила нас быть преданными сцене, уважать зрителя и не бояться трудностей. Память о ней останется в каждом из нас – как вдохновение, как ориентир, как свет. Имя Айши Абдуллиной не исчезнет: оно останется в истории театра, в сердцах ее учеников, в пьесах и в глазах зрителей, которых она вдохновляла. Ее жизнь – яркий пример служения культуре и людям.