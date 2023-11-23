Вопросы вовлечения граждан в систему ОСМС обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: primeminister.kz

В нем приняли участие руководители центральных и региональных госорганов, представители Фонда социального медицинского страхования.

В систему ОСМС предстоит вовлечь 3,3 млн казахстанцев. За 15 категорий граждан, в том числе из числа социально уязвимых, отчисления производятся за счет государства. Для координации работы по охвату населения системой обязательного медстрахования при Минздраве создан и функционирует проектный офис. Создаются региональные штабы по вопросам внедрения ОСМС, разработан единый алгоритм действий.

По словам руководителя Фонда социального медицинского страхования Абылкаира Скакова, данные о не участвующих в системе переданы в регионы для дальнейшей работы.

Однако к реализации поставленных задач приступили не все. В некоторых районах восьми областей пока нет штабов, не начата работа с населением. Вице-премьер поручила ускорить работу в данном направлении.