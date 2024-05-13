В СКО начали строительство 200 домов для пострадавших от паводков

Фото: пресс-служба правительства

В Северо-Казахстанской области идет активная фаза работ по восстановлению инфраструктуры и оказанию помощи пострадавшим от паводка. Единовременную материальную помощь в размере 100 МРП на общую сумму 1,5 млрд тенге получили около 4 тыс. семей.



Комплекс мер принимается для решения жилищного вопроса граждан. Всего в регионе было подтоплено 3,8 тыс. домов, из них на сегодня обследовано 1,3 тыс.

В микрорайоне «Солнечный-2» города Петропавловск будет построено 500 домов по трем утвержденным проектам. Заключен соответствующий меморандум, подведена необходимая инженерная инфраструктура. Так, на средства Фонда «Қазақстан халқына» уже идет строительство 100 домов. Еще 100 домов через Фонд начала строить корпорация Kazakhmys. Столичный завод «Домостроительный комбинат GLB», специализирующийся на крупнопанельном строительстве, построит 300 жилых домов на средства АО «Kaspi».



Для покупки жилья жителям СКО составлен пул квартир на основе первичного и вторичного рынков недвижимости. Приобретены первые 7 квартир в Петропавловске, данная работа продолжается.

В микрорайоне Подгора и поселке Кожевенный проводится ремонт в 26 домах и 7 квартирах. В целом, для проведения ремонтно-восстановительных работ в микрорайонах и селах на сегодня задействовано более 800 рабочих и 400 единиц техники.



Гауез Нурмухамбетов также доложил премьер-министру о полной готовности региона к посевной кампании. В этом году в Северо-Казахстанской области планируется засеять 4,5 млн га площадей. Из них 3,4 млн га будут отведены под зерновые, 751 тыс. га под масличные и 379 тыс. га – кормовые культуры. Для обеспечения продовольственной безопасности аграрии СКО увеличивают площади посевов гречихи до 26 тыс. га, чечевицы до 133,9 тыс. га. Под картофель будет отведено 26 тыс. га.



Готовность техники составляет 100%. Всего на поля Северо-Казахстанской области в этом году выйдут 12,7 тыс. тракторов, 14 тыс. единиц зерновых сеялок и 1,4 тыс. посевных комплексов. В текущем году фермеры региона обновили автопарк, закупив 525 единиц техники и орудий на 14 млрд тенге.



На финансирование весенне-полевых работ в Северо-Казахстанской области предусмотрено 62 млрд тенге, в том числе по программе «Кең Дала» – 22 млрд тенге, по программе форвардного закупа АО «Продкорпорация» – 14 млрд тенге, по линии АО «КазАгроФинанс» – 26 млрд тенге.



По решению правительства на поддержку аграриев области было дополнительно выделено 84 млрд тенге. Кредитование фермеров осуществляется по программе «Кең Дала - 2», с процентной ставкой 5% и под гарантию Фонда «Даму».



Аким СКО доложил премьер-министру о ходе исполнения поставленных главой государства задач по увеличению урожайности за счет производства и внесения качественных удобрений. В этом году аграриями области запланировано внести в почву 256 тыс. тонн минеральных удобрений, что на 65,8 тыс. тонн больше, чем в 2023 году. На сегодня заключены договоры на 246,2 тыс. тонн удобрений, уже отгружено 204,6 тыс. тонн.



Глава правительства Олжас Бектенов поручил ускорить работу по восстановлению жилья и инфраструктуры пострадавших населенных пунктов, а также принять меры по своевременному и качественному проведению посевной кампании в регионе.